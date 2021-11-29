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官媒：北京從未邀請美政客出席冬奧 炒作外交抵制是自作多情

國情動向 16:20 2021/11/29

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國際間要求外交抵制北京冬奧的呼聲越來越高，《環球時報》週一引述知情人士表示，作為東道國，中國從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也並沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計劃，在中方未邀請的情況下不斷炒作「外交抵制」冬奧會不僅是把奧運會政治化，更完全是「自作多情、自我炒作、譁眾取寵」。

據《環時》報道，一名接近北京冬奧會舉辦相關事務的人士稱，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。

據媒體公開報導，受新冠疫情影響，出席今年夏季舉行的東京奧運會的外國政要人數位列近代奧運史上最低。此前，中方更已明確表示，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「簡約」和「安全」二詞已傳遞出明確信息。

報道引述該人士表示，「運動員才是這次北京冬奧會的主角」，北京冬奧會的成功精彩蘊含在運動員的精彩表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」

英媒：英國與「五眼聯盟」成員商討外交抵制北京冬奧（第二版）

【北京冬奧】澳洲據報考慮外交抵制北京冬奧 京：不會得逞（第二版）

拜登證實考慮抵制北京冬奧 中方：體育政治化有違奧林匹克精神（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

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