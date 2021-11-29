  • 23°C
香港時間 : 20211129日 (一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國40重點城市租房市場加速降溫 六成租金低於疫情前

國情動向 17:47 2021/11/29

分享：

中國住房租賃市場持續降溫。貝殼研究院29日發布的一份報告顯示，11月份，中國40個重點城市住房租賃市場加速降溫，租金保持下跌趨勢，六成城市租金水平低於疫情前同期。

據中新社報道，報告稱，11月份，中國重點40城住房租賃成交量按月減少18%；從租金水平來看，40城租金水平為每平方米39.4元(人民幣，下同)，租金指數按月下跌1.3%，按年穩中微漲，比2019年同期仍下跌4.0%。 　　

分城市來看，11月各城市租賃市場均呈現降溫趨勢，其中哈爾濱、鄭州、大連以及蘭州市租房市場按月降溫幅度最大，超過30%。 　　

報告指出，自今年7月開始，各城市租金陸續高位回落。11月份，超六成城市租金水平按月下跌，14個城市連續3個月及以上按月下跌，六成城市租金水平低於疫情前同期，深圳、成都、佛山、寧波、天津、鄭州、蘭州、石家莊和太原9個城市11月份的月平均租金為近三年同期最低。

北上廣皆下跌

其中，青島、徐州市租金自7月連續5個月按月下跌，北京、大連、哈爾濱、惠州、蘭州、南京、石家莊、西安市等8個城市自8月連續4個月按月下跌，成都、上海、天津、無錫市4個城市自9月連續3個月按月下跌，廣州、合肥、寧波、深圳、長沙、重慶6個城市則自10月連續2個月按月下跌。

據《北京商報》，11月北京市租赁成交量按月减少超过10%，各城区租赁市场均保持降温趋势。　　　

報告指出，由於租賃市場自9月進入淡季，11月市場繼續變冷，房源成交週期保持延長趨勢，房屋出租難度提升，客源成交週期也維持在較高位。在春季前租賃需求較弱，預計12月租賃市場仍將保持低溫趨勢。此外，如果疫情不出現反彈，11月部分區域受疫情抑制的租賃需求會在12月釋放，部分小範圍區域或出現租賃市場小幅回溫趨勢。

北京擬立法規範租房 房租上漲政府可「出手」干預

【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
2021/11/17
【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
2021/11/19
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
2021/11/21
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
2021/11/24
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放

你可能感興趣

【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
15:34 2021/11/17
【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
14:04 2021/11/19
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
16:42 2021/11/21
【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款
經濟 中國

下一篇文章

官媒：北京從未邀請美政客出席冬奧 炒作外交抵制是自作多情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行顧問談共同富裕：堅尼系數要降到0.4以下
人行顧問談共同富裕：堅尼系數要降到0.4以下
人口280萬立陶宛為何一再挑戰中國？專家：背後因為這國
人口280萬立陶宛為何一再挑戰中國？專家：背後因為這國
中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維
中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維
講師網上罵球隊遭舉報辱華 南京財大：調離教師崗位
講師網上罵球隊遭舉報辱華 南京財大：調離教師崗位
從嚴整治開設賭場犯罪 最高檢：出境賭博造成巨額資金外流
從嚴整治開設賭場犯罪 最高檢：出境賭博造成巨額資金外流
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款