【神州快訊】陝西文化旅遊精彩亮相粵港澳大灣區

11月29日下午，在2021陝西粵港澳大灣區經濟合作活動期間，由陝西省政府主辦，陝西省委宣傳部、陝西省文化和旅遊廳、陝西省商務廳承辦的「2021陝西-粵港澳大灣區（深圳）文化旅遊推介會」在深圳市舉行。陝西6家文旅機構推介了當地文旅發展資源，全方位展示了大美陝西。推介會上，還進行了特色文藝節目展演。

作為引領陝西省文化旅遊產業創新發展的先導者和踐行者，陝旅集團通過在全球布局重大項目，產業鏈不斷延伸，資產規模持續做大，實現了提擋升級、跨越式發展。陝文投集團是陝西省政府直屬的國有大型文化企業，目前已形成以影視生產、文化旅遊、文化金融為核心主業，以藝術文創、文化傳媒、文化商業等為支撐，關聯度高、協同效應強的產業格局。

近年，陝西省將文旅資源優勢轉化為文旅產業優勢，以高質量發展為主題，以萬億級文旅產業為牽引，以重點文旅產業鏈為抓手，出台了一系列促進文旅產業快速發展的政策措施，加快推動文化強省、旅遊強省建設。今年前3季度，陝西省規上文化企業營業總額達到761.52億元人民幣，同比增長19.8%，規上文化企業數量1,606個，同比增長3.2%。文化旅遊呈現出逐步回暖、持續上升態勢。

陝西省文旅廳副廳長盛義軍表示，粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在產業結構優化方面具有豐富經驗和先進的理念，與陝西在優勢文旅資源、特色產業項目、海量科技人才、良好投資環境等方面形成重要互補，交流合作的潛力巨大，發展前景十分廣闊。歡迎各界人士來陝旅遊觀光、休閒度假、投資興業。

（資料由客戶提供）