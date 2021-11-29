【Omicron變種】李蘭娟：新冠疫苗對絕大部分變異病毒株仍具保護作用

新冠肺炎再現變種病毒，世界衛生組織（WHO）日前將B.1.1.529病毒株命名為「Omicron」（中譯奧密克戎）。面對新型變種病毒，外界憂慮現有新冠疫苗能否有效應對。中國工程院院士兼傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟表示，疫苗對絕大部分變種病毒株仍具有保護作用，呼籲民眾毋須過分擔心。

Omicron5天席捲9個國家和地區

據《健康時報》報導，11月24日南非報告發現變種病毒Omicron。隨後5天内，比利時、以色列、英國、德國、意大利、香港等9個國家和地區，通報發現該新型變種病毒。

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李蘭娟指出，從B.1.1.529首次報告，到成為南非部分省份流行的優勢株，時間不足半個月，表明Omicron在人群中的傳播效率較高。目前關於Omicron變異株的危害性研究和報導較少，而世衛將Omicron確定為需要密切關注的病毒株，意味著Omicron可能具有更高的傳播力，或者提高重症風險，或者降低目前診斷、疫苗和療法的有效性；同時建議各國加強對Omicron的測序、監控、以及流行病學追蹤。

她續指，病毒變異是客觀規律，冠狀病毒的刺突蛋白是介導病毒進入人體細胞的關鍵蛋白，也是疫苗設計的主要靶點分子。病毒為了適應環境和人體，會發生變異甚至進化，有可能增強傳播力和毒力，增加致病性，但變異也可能相反減弱致病性，因此現時判斷Omicron變種病毒對全球疫情的影響仍言之尚早

應加強對變異株疫苗的研發

李蘭娟認為，現在流行的毒株和疫情發生早期的毒株，均發生明顯的變異。雖然病毒變異可降低疫苗誘導產生的中和抗體的保護作用，但疫苗的作用應該還存在，對絕大部分變異毒株仍具有保護作用，呼籲大眾不必過分擔心。

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她表示，目前國家也在穩步推進疫苗加強針的工作，不過對Omicron變異株還知之基少，評估其傳染力，致病力和對疫苗影響仍需要時間。此外，病毒一直都在變異，因此應持續性加強對新冠新變異株疫苗和藥物的研發。

對於內地的疫情防控政策，是否需要就應對Omicron作出改變的問題，李蘭娟表示，通過兩年來的抗疫，內地已成功建立一套行之有效的外防輸入的精準經驗，既不麻痺大意也不必要恐慌，但需繼續加強境外輸入人員的精準管理，特別是對來自疫情嚴重的國家的人員要強化核酸檢測，實現閉環管理。

此外，要加強進口貨物的檢測和管理，同時加強從事進出口如物流、海關和冷鏈工作人群的健康監測力度，確保第一時間阻斷進口「物傳人」的傳播鏈。

責任編輯：易燕丹

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