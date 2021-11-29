瑞銀財富：人行明年春節前料降準 無通脹焦慮

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預計，考慮到對流動性的需求，中國人民銀行將在2022年春節前將進行一次降準，信貸政策保持寬鬆；中國通脹將隨著全球的周期在2022年一季度見頂後開始回落，沒有通脹的焦慮。

胡一帆周一（29日）在媒體電話會上表示，由於能源短缺、防疫封鎖措施及監管因素，中國第三季GDP放緩至4.9％，四季度會繼續放緩到4%甚至以下，考慮到高基數因素，2022年一季度應該更低一些。工業製造業投資將在未來一年得到較大的政策支持，對經濟保持溫和增長提供一定的支撐。

中長期房地產政策仍偏緊

房地產方面，中國的中長期政策方向沒有變，仍將保持比較「緊」的態勢，並不會認為政府會突然加大力度支持房地產。

胡一帆稱，今後可能在高端製造業、芯片製造、智慧機械方面，中央的支持力度可能會較之前更大，在政策導向型的行業當中，可能更有自上而下的引領性支持。

她並稱，2022年要為美元走強做好準備，而金價會繼續下滑。未來3至6個月人民幣將維持向下趨勢，兌美元匯價維持6.5元左右。

人行研究局局長王信日前表示，中國經濟發展面臨的不確定性還很多，貨幣金融政策在支持疫情后經濟復甦、促進共同富裕方面可發揮積極作用。下一階段將密切關注歐美貨幣政策可能收緊的影響，繼續實行穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，用好結構性貨幣政策，更有效地保就業、保民生。

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責任編輯：蒯宇澄

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