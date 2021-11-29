【Omicron變種】國家衛健委：中國防控策略對變種病毒仍有效

Omicron病毒在全球引發的疫情擴大，包括美國、英國、歐盟等在內的多個國家紛紛限制非洲南部旅客入境。國家衛健委則指，中國「外防輸入，內防反彈」的防疫策略對新變種株仍然有效。

外交部發言人汪文斌指，中方密切關注全球疫情形勢變化，對來華人員採取科學必要防疫措施，並保持動態調整。

國家衛健委專家引述中疾控專家表示，中國現有防疫策略有效，中疾控已針對Omicron病毒建立特異性核酸檢測方法，持續針對可能的輸入病例展開病毒基因組監測，該措施將有助及時發現輸入中國的新變異株。

指疫苗對減少重症和死亡仍有效

專家指，目前尚不確定Omicron變種病毒的傳播力、致病性和免疫逃逸能力是否更強，相關研究在未來的幾週內將得到初步結果。但目前已知的是，所有變異株都可能導致重症或死亡，因此預防病毒傳播始終是關鍵，新冠疫苗對減少重症和死亡仍然有效。

至於Omicron變種病毒對中國現使用的核酸檢測試劑是否有影響，專家指，對該變種病毒的基因組分析顯示，其突變位點不影響中國主流核酸檢測試劑的敏感性和特異性。

面對新出現的Omicron變種病毒，專家提醒，公眾在日常生活工作中，需要注意以下幾點：

戴口罩仍然是阻斷病毒傳播的有效方式，對於Omicron變種病毒同樣適用。即使已經完成全程疫苗接種和接種加強針的情況下，也同樣需要在室內公共場所、公共交通工具等場所佩戴口罩。此外，還要勤洗手和做好室內通風。

做好個人健康監測。在有疑似新冠肺炎症狀，例如發熱、咳嗽、呼吸短促等症狀出現時，及時監測體溫，主動就診。

減少非必要出入境。短短數天時間，多個國家和地區陸續報告奧密克戎變異株輸入，中國也面臨該變異株輸入的風險，並且目前全球對該變種病毒的認識仍有限。因此，應盡量減少前往高風險地區，並加強旅行途中的個人防護，降低感染Omicron變種病毒的機會。

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責任編輯：蒯宇澄

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