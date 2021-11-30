中國11月官方製造業PMI超預期重回擴張 電力緊張緩解生產加快

中國國家統計局公布，11月製造業採購經理指數（PMI）升至50.1，好過市場預期，重回擴張區間。官方解讀稱，電力供應緊張有所緩解，部分原材料價格明顯回落，生產加快；新訂單指數仍在榮枯線下，但較上月有所改善。

國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）周二（30日）聯合公布，作為宏觀經濟先行指標，11月官方製造業PMI為50.1，較上月回升0.9個百分點，處於榮枯線上，追平8月份的50.1，並好過路透調查預估中值的49.6。

11月非製造業商務活動指數為52.3，比上月略降0.1個百分點；綜合PMI產出指數為52.%，比上月上升1.4個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，三大指數均位於擴張區間，表明中國經濟景氣水平總體有所回升。

瑞銀財富：人行明年春節前料降準 無通脹焦慮

官媒：中國明年經濟政策將更積極

新訂單低於臨界點 但較上月改善

從製造業PMI分類指數看，11月生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

趙慶河指出，近期出台的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月份電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水平改善。從行業情況看，在調查的21個行業中，12個高於臨界點，比上月增加3個，製造業景氣面有所擴大。

其中，生產指數為52，按月升3.6個百分點，升至擴張區間，近期電力供應能力持續提升，製造業產能加快釋放。

訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）

聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」

供需兩端均有回升。11月新訂單指數為49.4，比上月上升0.6個百分點，表明製造業需求端較上月有所改善。外貿亦持續改善，新出口訂單指數和進口指數分別為48.5和48.1，比上月上升1.9和0.6個百分點。

價格指數大幅回落

另外，價格指數大幅回落，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9和48.9，明顯低於上月19.2和12.2個百分點，其中出廠價格指數降至臨界點以下，表明近期「保供穩價」等政策落實力度不斷加大，價格快速上漲勢頭得到遏制。而化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數，顯著回落至臨界點以下。

中、小型企業景氣度有所改善。大型企業PMI為50.2，與上月基本持平。中型企業PMI為51.2，結束連續兩個月的收縮走勢，生產指數和新訂單指數並位於擴張區間，反映近期中型企業產需回升。小型企業PMI為48.5，按月升1個百分點。

中方指會按自身實際需要 安排投放國家儲備原油

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁