【內地疫情】昨增21本土確診全來自內蒙古 滿洲里全面停航停運

內地昨日新增39宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔21宗，全部來自內蒙古；另再多22宗境外輸入無症狀感染。內蒙古滿洲里市爆發新一輪疫情，已全面停航停運。除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，進入「半封城狀態」。

據內蒙古衛健委通報，當地新增本土病例中，19宗來自呼倫貝爾市（其中：滿洲里市6宗、扎賚諾爾區13宗）；其餘2宗來自通遼市，為滿洲里市關聯確診病例。目前，內蒙古累計41宗本土確診病例。

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滿洲里多名學生確診 中小學停課

滿洲里市疫情嚴峻，通報顯示多名學生確診新冠肺炎，包括1名小學生，及5名職業技術學院學生。市內各中小學、幼兒園已停課，並開展網上教學服務。內蒙古大學滿洲里學院、滿洲里俄語職業學院亦實行全封閉式管理。除校醫室診斷為必須外出就醫情況外，師生一律不得外出，外來車輛一律不得進入。

此外，自27日起，滿洲里市航班、火車、長途汽車、的士、城市公共交通工具已全面停航停運。各出入城卡口均已實施交通管制，實行24小時值守，各卡口和外圍卡點嚴查嚴控進出城人員和車輛。除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出。最大限度減少人員流動，形成「內防擴散、外防輸出」兩道屏障。

社區方面，管控區全面落實「足不出區」措施，對全市管控區域小區進行24小時值守，開展查證、掃碼、測溫、登記等相關工作。全市所有小區和平房區均已採取硬隔離措施，只保留必要出入口。除保障民生類經營場所外，電影院、KTV、洗浴、網咖全部關停，停止聚集性活動，嚴防人員聚集管控風險。

責任編輯：易燕丹

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