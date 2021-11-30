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台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇

國情動向 11:37 2021/11/30

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據外電報道，美國、英國等7國的國防公司和專業人士，暗中協助台灣建造潛艇，以

路透社報道，隨著北京加強對台軍事施壓，多國潛艇技術公司在其政府批准下，正協助台灣建造潛艇。報道調查發現，台灣已暗中從至少7個國家採購或徵集相關技術、零部件和人才。

美英提供技術部件 澳洲等5國人才供意見

其中，美國提供關鍵技術，包括作戰系統部件和聲納。英國的國防公司也提供至關重要的支持，另消息人士稱，英國皇家海軍潛艇艦隊退役準將麥吉（Ian McGhie），是招募潛艇專家的關鍵人物。英國過去3年亦批准了英國公司向台灣供應潛艇部件、技術或軟件的多項出口許可證。

此外，台灣至少從澳洲、南韓、印度、西班牙及加拿大，聘請了工程師、技術人員和前海軍軍官。專家們在高雄的一家造船廠，提供專業建議。台灣的潛艇計劃始於2017年，目標到2025年交付首艘潛艇。

據報道，在北京，外交部批評台灣當局勾結外國勢力，警告有份參與的國家，停止與台灣的軍事聯繫，停止支持「台獨」勢力，又警告這些國家正在玩火，將會引火自焚。台灣的國防部則稱，自製潛艦的挑戰已排除，工作正按計劃進行。

中國東部戰區：組織兵力持續在台海方向戰備警巡

美議員訪台 京提嚴正交涉 趙立堅：台灣牌是臭牌死牌

責任編輯：林佩怡

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