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【中美角力】美國將加強關島與澳洲軍事基地建設 應對中國挑戰（第二版）

國情動向 16:27 2021/11/30

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據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國國防部一名高級官員11月29日表示，五角大樓將專注於在關島和澳洲建設軍事基地，以更好地為美國軍隊應對中國帶來的挑戰做好準備。

＊16：26 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周二（30日）表示，美軍方有關報告充分暴露美方將印太軍事化，不遺餘力圍堵遏制中國的真實意圖。他說，中國發展自己的國防力量完全是維護自身主權、安全、發展利益，是出於維護國際地區和平與安全的需要。這同美國在全球大肆炫耀武力、大搞霸權霸凌霸道、破壞地區和平穩定有著本質的區別。

他表示，堅決反對美方將「中國威脅論」作為增加軍費、擴張軍力、維護軍事霸權的借口。美應摒棄製造假想敵的冷戰思維，停止威脅國際和平與安全言行。

美國總統拜登（Joe Biden）2月上任後不久命令國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對全球態勢進行評估。奧斯汀於3月啟動了全球態勢評估。

美加強印太聯盟制衡中國

中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

日媒：中美防長擬在年底前進行對話

據悉，這次審查屬於機密，但該名高級官員提供了有關審查結果的一些細節。該名高級官員表示，在對美國全球軍事態勢進行長達數月的評估後，認為印太地區是美國軍隊的優先區域，又認為中國在印太表現得越來越自信；又指美國視中國為主要國防競爭對手，將提升和擴大在關島和澳洲的軍事設施，亦會加強針對俄羅斯的部署，以及維持向中東派駐部隊。

在北京，外交部發言人日前回應有關印太地區的提問時，強調中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，又指中國的發展是世界的機遇。

責任編輯：李冰琪

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