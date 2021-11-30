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深化中非合作 習近平宣布中國再向非洲提供10億劑新冠疫苗

國情動向 12:54 2021/11/30

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國家主席習近平周一（29日）晚以視像形式，出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式並演講，指今年是中非開啟外交關係65周年，雙方在反帝制反殖民的鬥爭中，結下牢不可破的兄弟情誼。對於中非關係，習近平提出團結抗疫、深化務實合作等4點主張，並宣布中國將再向非洲提供10億劑新冠疫苗，且在未來三年將推動企業對非洲投資總額不少於100億美元。

習近平在中非合作論壇第八屆部長級會議開幕上發表講話。

習近平宣佈，為實現非盟確定的2022年60%非洲人口接種新冠疫苗的目標，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生項目，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

中非合作 共同實施九項工程

習近平續指，作為《中非合作2035年願景》首個三年規劃，中國將與非洲國家密切配合，共同實施「九項工程」，涵蓋衛生健康、減貧惠農工、貿易促進、投資驅動、數字創新、綠色發展、能力建設、人文交流以及和平安全等範疇。

韓正：中國將繼續向非洲提供疫苗援助

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工程項目提及，中國將為非洲農產品輸華建立「綠色通道」，力爭未來3年從非洲進口總額達到3000億美元。此外，中國未來三年將推動企業對非洲投資總額不少於100億美元，設立「中非民間投資促進平台」，為非洲援助實施10個工業化和就業促進項目，向非洲金融機構提供100億美元授信額度。

中方亦會為非洲援助實施10個減貧及農業項目，派遣500名農業專家，在華設立一批中非現代農業技術交流示範和培訓聯合中心，鼓勵中國機構及企業在非洲建設中非農業發展與減貧示範村，支持在非中國企業社會責任聯盟發起「百企千村」活動。

4大主張建構中非命運共同體

此外，習近平表示，中非數十年來休戚與共、並肩奮鬥，締造了歷久彌堅的友好合作精神。他就構建中非命運共同體提出四點主張，除堅持團結抗疫外，亦要深化務實合作，其中包括擴大貿易和投資規模，共享減貧脫貧經驗，以及加強數字經濟合作等。同時，要致力推動綠色發展。

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習近平又主張走符合自身國情的發展道路，致力於維護發展中國家權益，反對干涉內政、單邊制裁等。

新華社報道，與會非方領導人充分肯定中非相關領域合作取得的成果，高度讚賞中方為非洲國家抗擊新冠疫情、提供疫苗等寶貴幫助，並表示，非方願同中方鞏固團結友好，開啟非中關係新時代，構建新時代非中命運共同體。

責任編輯：易燕丹

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