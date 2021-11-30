台遠東集團董事長：反對台獨 支持九二共識

台灣遠東集團早前在內地遭重罰4.74億元人民幣，昨日（29日）遠東集團董事長徐旭東以「資深工業人」自稱，獨家投書台灣《聯合報》，表達對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮。並在文中聲明自己跟大多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，更一向反對台獨，支持辜汪香港會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則。

徐旭東在文章中表示，某些輿論讓台灣企業到中國大陸發展彷彿帶有一種罪惡感，他認為大可不必，並稱，台灣產業不必就此置身於世界潮流之外，台灣應對大陸市場有合理的認識和判斷，不該讓意識形態凌駕一切。近幾年來，台灣「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象，也令人憂心。

徐旭東在文中指出，富比世富豪名單中，來自大陸與香港為698人，台灣有47人，可見兩岸經濟消長，大陸進步令人無法忽視。全世界，跨國企業看重大陸市場的程度有增無減。多數美國企業表示，過去一年未將供應鏈任何一部分移出大陸，近半數美國企業計畫在未來一年內加速擴大在大陸投資。儘管中美貿易戰仍持續，美國企業依舊積極加碼投資大陸。

當大陸快速崛起之際，反觀台灣社會，公投與選舉，占據了政府官員與政治人物絕大部分的注意力，對於台灣經濟政策、未來布局缺乏討論。徐旭東強調：「這正是我的擔心，我很著急」。

他指出，近來兩岸關係急凍，但兩岸經貿往來卻愈來愈熱絡。到今年十月，台灣對大陸的貿易順差，更擴大到862.5億美元，比去年同期705億美元明顯擴大。無法否認的是，大陸市場對台灣的經濟發展和貿易增長的重要性。

據新華社22日報道指，台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥事業，遭執法單位檢查發現有一系列違法違規行為，除了處以罰款、補稅外，還要收回遠東集團的閒置建築用地。國台辦還在記者會再次警告，大陸絕不允許「台獨頑固分子」的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持「台獨」，幹「吃飯砸鍋」的事。

▲ 徐沛東（左）90年代在上海，與江澤民

台灣的遠東集團發跡於上海，由紡織業起步，後於1949年遷往台灣復業，《聯合報》此前報導，遠東集團過去被視為偏藍，資助的政治人物以藍營居多，而近年監察院公開的資料顯示，遠東集團資助對象藍綠都有，其中資助2016年立委選舉候選人多達50人，且包含藍綠及小黨，但金額多寡不同。

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責任編輯：袁瑋婧

