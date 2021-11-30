英國軍情六處警告 中俄競相掌握AI技術或徹底改變地緣政治

英國秘密情報局（軍情六處，MI6）局長摩爾（Richard Moore）周二（30日）警告，中國和俄羅斯等正在競相掌握人工智能（AI）技術，這可能在未來10年徹底改變地緣政治面貌，西方必須加以應對。

路透社報道從美國蘭利（Langley，CIA總部所在地）到倫敦、莫斯科和北京，世界各地情報人員正努力應對科技躍進，後者正挑戰幾千年來以人類為主導的傳統間諜活動。

▲ 摩爾（資料圖片）

報道稱，西方國家的情報人員尤其關注俄羅斯和中國，後者加緊利用一系列尖端技術的力量，有時速度甚至比西方還快。西方情報機構擔心，中國或幾十年內主導所有關鍵的新興技術，特別是AI、合成生物學和遺傳學。

稱對手正掌握AI、量子計算與合成生物學技術

報道指出，很少現身演講的摩爾表示，量子工程、生物工程學、海量數據和計算機能力的提升構成威脅，西方必須加以應對。

他說，「我們的對手正在為掌握人工智能、量子計算與合成生物學傾注資金和心血，因為他們知道，掌握這些技術會給他們帶來籌碼」。他認為，未來10年的技術進步，或超越過去一個世紀的總和。

摩爾表示，其機構必須做出改變，加緊掌握新技術，稱不能期待複製全球科技產業，而必須利用它，並變得更加開放。

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責任編輯：林佩怡

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