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工信部：加快工業芯片軟件等發展壯大

經濟脈搏 12:48 2021/11/30

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中國工業和信息化部（工信部）周二（30日）發布規劃稱，提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業芯片、智能傳感器、工業軟件等融合支撐產業培育和發展壯大，增強工業基礎支撐能力。

工信部官網刊登「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃並提出，開展人工智能、區塊鏈、數字孿生等前沿關鍵技術攻關，突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術瓶頸，加快數字產業化進程。

目標到2025年，信息化和工業化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展，新一代信息技術向製造業各領域加速滲透，範圍顯著擴展、程度持續深化、質量大幅提升，製造業數字化轉型步伐明顯加快，全國兩化融合發展指數達到105。

具體為：企業經營管理數字化普及率達80%，數字化研發設計工具普及率達85%，關鍵工序數控化率達68%，網絡化、智能化、個性化生產方式在重點領域得到深度應用；工業互聯網平台普及率達45%，系統解決方案服務能力明顯增強等。

【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定

工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強

劉鶴撰文談高質量發展 這樣提及共同富裕、科技創新、反壟斷

工信部：發展平台化、虛擬化仿真設計工具

規劃中還提到，依托工業互聯網平台，實現高水平高效率的輕量化設計、並行設計、敏捷設計、交互設計和基於模型的設計，變革傳統設計方式，提升研發質量和效率。發展平台化、虛擬化仿真設計工具，培育平台化設計新模式，推動設計和工藝、製造、運維的一體化，實現無實物樣機生產，縮短新產品研發周期，提升產品競爭力。

去年10月底召開的中共十九屆五中全會勾勒出十四五和2035年遠景目標，強調堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國；提升產業鏈供應鏈現代化水平，發展戰略性新興產業。

國務院副總理劉鶴近日撰文稱，以深化供給側結構性改革為主線。中國經濟運行面臨的主要矛盾在供給側，實現高質量發展關鍵在於提升供給體系的水平和質量，更好適應、引領和創造新需求。壯大實體經濟，加快建設製造強國。

責任編輯：李冰琪

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