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河南據報建人臉識別監控系統 3千攝像頭追蹤記者等「可疑人物」

國情動向 13:05 2021/11/30

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據路透社和BBC報導，中國河南省近月一份招標書顯示，該省正在建立一套人臉識別監控系統，以追蹤記者、國際學生及其他「可疑人員」。

報導指，河南省政府採購網站7月29日發布了一份200頁招標書，詳細介紹了一項監視系統計劃，提及建立一個可以調用3000台連接到國家和地區數據庫的人臉識別攝像頭的系統，編制追蹤進入河南的上述相關人員的個人檔案。

管控傳媒

路透社引述首先發現河南省政府以上計劃的美國監控研究公司 IPVM 表示，該份招標文件特別標明記者是監控目標，要求標書需詳列為公安提供快速定位及阻撓採訪工作的藍圖。IPVM 營運主管 Donald Maye 表示，文件反映中國政府正利用監控技術精簡對傳媒的管控工作，提升效率。該份近 200 頁的招標文件自周一（29 日）起不能被公眾查閱。

報道指，文件提到，要對可疑人員進行跟踪監控，動態研究分析和風險評估，記者更要分類處理；按風險級別分為紅、黃、綠三組監控，風險依次遞減。如有記者在河南登記入住酒店、購買機票或越過省界，系統就要發出警報。招標書也詳細說明了針對其他群體的不同預警系統，其中一類是「來自鄰國的非法居留的女性」，但均未解釋原因。

招標文件亦提到，監控系統需透過流動電話定位、追蹤旅遊預訂等方法，監視國際留學生的行蹤，特別是重要日子，如國慶或人大會議，稱在敏感日子，需啟動戰時預警機制。

戴眼鏡及口罩也可辨認

監控系統由至少 2000 名官員及警察運作，招標條款詳列人面識別攝錄機需準確辨認到戴眼鏡及口罩的個人，並要求系統容許政府人員只需上載監控目標的相片或面部特徵，即可搜索其相關資料。

招標書顯示，位於遼寧省瀋陽市的中國科技公司東軟（Neusoft）9月17日獲得一份500萬元人民幣的合同，合同要求其在兩個月內完成系統建設。路透社表示無法確定該系統目前是否正在運行。東軟沒有回應路透社的評論請求。

報導還指，總部位於美國的監控研究公司IPVM密切跟蹤該網絡的擴張，率先確認了河南的這份招標書。河南省公安廳沒有回應BBC的評論請求。

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責任編輯：袁瑋婧

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