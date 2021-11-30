【Omicron變種】內地高校數據建模發現 Omicron傳染力比Delta增37.5%

近日，多個國家和地區出現感染Omicron變種病毒的新冠確診病例，引發外界關注該新型病毒株的傳染力。南開大學黃森忠團隊透過大數據建模分析，發現Omicron的傳染力比起Delta變異株，增加約37.5%；但鑒於Omicron的流行時間較短，還需進一步觀察。

▲ 義大利羅馬兒童醫院科研團隊，發布全球首張Omicron變種病毒圖片。

專家團隊料南非確診規模逾5萬

據《澎湃新聞》報導，黃森忠團隊截取南非本年10月18日至11月28日期間，每日新增的確診數據。在假設Omicron和Delta的平均潛伏期及傳染期接近的情況下，啟用EpiSIX程序做擬合，分析疫情相關數據，得出結論為Omicron的傳染力比新冠變異株Delta的傳染力增加約37.5%。

黃森忠表示，目前從病例中觀察到，感染Omicron和Delta患者的潛伏期和傳染期接近，但因為Omicron的流行時間相對較短，還需再觀察。

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同時，黃森忠團隊還對未來1個月南非的疫情發展趨勢進行預測，表示至2022年1月1日，南非新增確診規模預計將達到5.1萬至7.2萬。

Omicron很大機會傳入中國

目前，全球尚無Omicron變異株傳染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系統研究數據。

據國家衛健委周一（29日）發佈關於Omicron的解答中，Omicron變異株同時具有前4個VOC變異株Alpha、Beta、Gamma和Delta刺突蛋白的重要氨基酸突變位點，包括增強細胞受體親和力和病毒複製能力的突變位點。流行病學和實驗室監測數據顯示，南非感染Omicron變異株病例數激增以及部分取代Delta變異株，傳染力有待進一步監測研究。

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觀察者網引述中疾控病毒病預防控制所所長許文波表示，Omicron變異毒株隨著全球交通工具快速擴散，其傳播速度是否增加，還是個未知數，需要未來幾周的觀察和研究。「但它離我們很近，因為中國和很多國家都有飛機通航。Omicron毒株不單純在非洲，已經輸入到其他國家，在部分國家也可能有潛在流行，所以輸入中國的機會很大。」

許文波指出，中國主流的核酸檢測試劑仍可應對Omicron輸入，而現有的疫苗亦依然有效。他又表示，現階段「外防輸入、內防反彈」的防疫政策，對所有輸入病例進行詳細的流行病學和基因組監測，可以阻斷Omicron傳播。

責任編輯：易燕丹

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