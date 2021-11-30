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中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟

經濟脈搏 14:04 2021/11/30

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在電力供應緊張緩解、原材料價格回落下，中國11月官方製造業PMI超預期回暖，重回擴張區間。

分析認為，需求仍偏弱，同時要警惕上游價格對中下游的滯後影響，加上Omicron變種病毒影響，中國經濟下行壓力猶在，政策仍需發力穩經濟。

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國家統計局和中國物流與採購聯合會周二（30日）聯合公布，11月官方製造業採購經理指數為50.1，比上月上升0.9個百分點；非製造業商務活動指數為52.3，比上月略降0.1個百分點；綜合PMI產出指數為52.2，比上月上升1.4個百分點。官方表示，三大指數均位於擴張區間，表明中國經濟景氣水平總體有所回升。

供大於求壓力加大 促擴需求

製造業方面，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，近期出台的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月份電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水平改善。

其中，11月生產指數為52，比上月上升3.6個百分點，升至擴張區間。需求端較上月有所改善，但仍在榮枯線下，新訂單指數為49.4，比上月上升0.6個百分點；新出口訂單指數為48.5，比上月上升1.9個百分點。

中國物流信息中心的文韜表示，相對於生產端的較快恢復，需求端仍相對偏弱；當前供大於求壓力有所加大，經濟恢復質量有待加強，仍需繼續多措並舉擴需求，穩定經濟內生動力。

另外，華寶信託宏觀分析師聶文對PMI後續走勢仍有一定擔憂，他判斷未來製造業PMI可能就在50上下，一是大宗商品價格的影響，對中游的擠壓仍較厲害，第二就是限電、第三是疫情。

通脹擔憂緩 惟疫情未受控

不過，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，11月製造業原材料購進價格指數與出廠價格指數雙雙明顯回落，舒緩了市場對上下游價格傳導擔憂。

他亦指出，原材料投入成本等短期因素有所舒緩，但全球疫情尚未受控，全球供應鏈修復、部分重要零件供應改善、暢通全球航運物流需要一定時間，預計製造業將保持適度擴張格局。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威則認為，因冬季奧運，中國北方製造業生產或受限制，而房地產行業的低迷亦拖累經濟。他預計中國對基礎設施投資的政策支持，將有助抵消一些不利因素，但經濟增長能否加快仍不確定。

至於非製造業方面，專項債發行提速加快投資，令建築業活動擴張，但疫情對服務業衝擊不容忽視。隨著內地多點散發疫情波及地區較多，服務業景氣水平回落，拖累11月中國非製造業PMI微降。

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責任編輯：林佩怡

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