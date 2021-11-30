  • 24°C
香港時間 : 20211130日 (二) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億

經濟脈搏 14:52 2021/11/30

分享：

工信部日前印發「『十四五』大數據產業發展規劃」，目標到2025年大數據產業測算規模突破3萬億元人民幣，年均復合增長率保持在25%左右；建設若幹國家樞紐節點和大數據中心集群，合理部署超級計算中心。

工信部官網周二刊登規劃全文並稱，要全面部署新一代通信網絡基礎設施，加大5G網絡和千兆光網建設力度。加快工業互聯網、車聯網、智能管網、智能電網等布局。

為了打造繁榮有序產業生態，培育壯大市場主體，規劃提出，龍頭企業持續提升自主創新、產品競爭和知識產權布局能力，利用資本市場做強做優。鼓勵中小企業「專精特新」發展，並引導龍頭企業為中小企業提供數據、算法、算力等資源。

工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億

工信部：加快工業芯片軟件等發展壯大

工信部：加強原材料工業資源保障防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件

工信部同日還發布「『十四五』軟件和信息技術服務業發展規劃」，目標到2025年規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元人民幣，年均增長12%以上。

培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨幹企業，建設兩至三個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園；形成具有生態影響力的新興領域軟件產品，到2025年，工業APP突破100萬個。

工信部稍早還發布了「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃，要求提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業芯片等發展壯大。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強
2021/09/13
工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
2021/10/18
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
2021/10/19
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定
2021/11/03
【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定
工信部：加強原材料工業資源保障防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件
2021/11/27
工信部：加強原材料工業資源保障防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件

你可能感興趣

工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強
12:17 2021/09/13
工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
21:21 2021/10/18
工信部：歡迎美企在華投資 擴大新能源汽車等領域合作
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
15:44 2021/10/19
工信部：汽車產業受芯片短缺影響較明顯 四季度將有所緩解
軟件 中華人民共和國工業和信息化部 大數據 中國

下一篇文章

中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

瑞銀財富：人行明年春節前料降準 無通脹焦慮
瑞銀財富：人行明年春節前料降準 無通脹焦慮
聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」
聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」
內媒：紫光欠投資者近2000億 花旗被拖數最多
內媒：紫光欠投資者近2000億 花旗被拖數最多
台灣超市Black Friday「擂台戰」 肥仔打尖被一拳KO（有片）
台灣超市Black Friday「擂台戰」 肥仔打尖被一拳KO（有片）
中國11月官方製造業PMI超預期重回擴張 電力緊張緩解生產加快
中國11月官方製造業PMI超預期重回擴張 電力緊張緩解生產加快
官媒：中國明年經濟政策將更積極
官媒：中國明年經濟政策將更積極
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款