工信部日前印發「『十四五』大數據產業發展規劃」，目標到2025年大數據產業測算規模突破3萬億元人民幣，年均復合增長率保持在25%左右；建設若幹國家樞紐節點和大數據中心集群，合理部署超級計算中心。

工信部官網周二刊登規劃全文並稱，要全面部署新一代通信網絡基礎設施，加大5G網絡和千兆光網建設力度。加快工業互聯網、車聯網、智能管網、智能電網等布局。

為了打造繁榮有序產業生態，培育壯大市場主體，規劃提出，龍頭企業持續提升自主創新、產品競爭和知識產權布局能力，利用資本市場做強做優。鼓勵中小企業「專精特新」發展，並引導龍頭企業為中小企業提供數據、算法、算力等資源。

▲ 工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億

工信部：加快工業芯片軟件等發展壯大

工信部：加強原材料工業資源保障防範「灰犀牛」「黑天鵝」事件

工信部同日還發布「『十四五』軟件和信息技術服務業發展規劃」，目標到2025年規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元人民幣，年均增長12%以上。

培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨幹企業，建設兩至三個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園；形成具有生態影響力的新興領域軟件產品，到2025年，工業APP突破100萬個。

工信部稍早還發布了「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃，要求提升關鍵核心技術支撐能力，加快工業芯片等發展壯大。

責任編輯：李冰琪

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