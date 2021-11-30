Omicron變種病毒擴散 衛健委指中國外防輸入壓力加大

新冠變種病毒Omicron擴散，多國先後錄得確診個案。國家衛健委發言人米鋒周二（30日）表示，全球新冠肺炎新增確診病例仍在增長，日新增確診病例接近上一輪疫情高峰水平，加上Omicron變異毒株在有些國家和地區擴散，中國外防輸入壓力持續加大。

中疾控方面則稱，中國主流核酸檢測試劑，能夠有效檢出Omicron變種病毒。同時，針對Omicron，中國已經做好了技術儲備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗都已做了前期的技術研究，包括一些序列設計已經開始。

在國務院聯防聯控機制新聞發布會上，據米鋒表示，11月以來，中國新增本土確診病例大部分集中在邊境和口岸城市。他稱，要堅持「外防輸入、內防反彈」防控策略毫不動搖，最大限度減少疫情對經濟社會的影響。同時加快長者和3至17歲人群疫苗接種，推進重點人群加強免疫工作。

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米鋒又公布，截至昨日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗達24億9981萬劑次，完成全程接種的人數超過11億，達到11億1050萬人。

新一輪內蒙古疫情 由境外輸入源頭引發

另外，國家衛健委疾控局方面表示，近期內蒙古疫情與既往本土疫情均無關聯，是新的境外輸入源頭引發的疫情。

據通報，截至昨日，本次疫情累計報告感染者42例，波及2省3市。其中內蒙古呼倫貝爾市39宗、內蒙古通遼市2宗、黑龍江齊齊哈爾市1宗。目前疫情在滿洲里市已出現小範圍的家庭、居民小區和學校聚集性病例，當地社區傳播風險較高，流出的風險人員排查工作正在進行。

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責任編輯：林佩怡

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