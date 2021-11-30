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上海「元宇宙沙龍」宣稱投資40天翻18倍 專家警惕落入騙局

社會熱點 17:35 2021/11/30

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「元宇宙」概念在內地備受追捧，據內地傳媒報道，上海有「元宇宙沙龍」宣稱買入「元宇宙貨幣」可40天翻18倍。對於投資「元宇宙」賺錢，有專家警惕落入「龐氏騙局」。

「上觀新聞」報道，上海市民蔡女士早前去聽了一場「元宇宙」沙龍講座，她之後舉報有人在「洗腦推廣虛擬的元宇宙投資」，懷疑是某種騙局。

投資虛擬幣 玩遊戲抽卡增值？

該報記者之後暗訪蔡女士去過的講座地點，1小時內先後有4名「老師」登場，向記者講述關於元宇宙的財富講座。他們正在推廣一種名為「me」的虛擬幣，宣稱在未來的元宇宙中，這種幣將是虛擬世界中使用的貨幣；又指「全球就限量發行2100萬枚，未來很稀缺，它一定會漲」。而透過遊戲抽卡牌，目前「40天可以翻18倍」。

據了解，目前網上平台有不少類似的「元宇宙投資群」。報道引述專業人士指出，揭開元宇宙的殼子，警惕裡面本質上都是「龐氏騙局」，崩盤是遲早的事。一方面有關「鏈遊」非真正遊戲，只是通過簡單操作，讓投資者持有的虛擬幣「假裝」不斷增加；另一方面，發幣方可隨意控制價格，一旦得賺夠撤離，這些虛擬幣或只能買不能賣，或跌至一文不值。

早前有官媒指出，「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。此外，有評論稱各類打著元宇宙旗號的套路與騙局已有滋生苗頭，呼籲理性看待元宇宙熱潮，警惕任何以科技和未來為名義的忽悠。另值得留意的是，人行已表明虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，堅決依法取締。

人行：虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動

【元宇宙】官媒籲理性看待元宇宙警惕忽悠 A股元宇宙概念重挫

責任編輯：林佩怡

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