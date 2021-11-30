駐菲律賓使館出面整頓 東南亞返華機票直降數萬元

疫情以來，中國政府常因境外疫情嚴峻，要求航司暂停國際航線返華航班的运行，導致不少機票票價攀升，一票難求。東南亞不少國家的回國航線都存在代理層層加價銷售、黑中介漫天要價，赴華機票價格不斷攀升的亂象。據第一財經報道，近日廈門航空和菲律賓航空同時宣佈從菲律賓到中國航班的新票價，降幅達數萬人民幣，原因是響應中國駐菲律賓使館的整頓要求。

24日，中國駐菲律賓大使館對外發布通知，對赴華航司經營管理工作進行整頓，整頓工作的重點就是降低迴國機票價格和改進服務，要求必須根據航程、飛行時間、班次頻率及運營成本等情況，實事求是地確定票價，讓票價重新回歸理性區間。

據第一財經，目前從菲律賓回國的航班主要由廈門航空和菲律賓航空執飛，其中廈航每週一班從馬尼拉至廈門，菲律賓航空每週一班從馬尼拉至天津。 由於一周只有兩班從菲律賓的回國航班，航線一直處於供不應求的狀況，機票價格也自然水漲船高。

一張機票高達6萬

報道指，在10月底時，通過票代在售的11月出發的菲律賓航馬尼拉至天津航線，經濟艙報價可以達到4萬6999元（人民幣，下同），超級經濟艙再加2000元，商務艙加5000元。而兩週前票代對外報價的11月廈航馬尼拉至廈門機票的預約價格在3.6萬左右，部分代理則報出近6萬的高價。這樣的票價，比疫情前的平均價格高出了數倍。

使館出面整頓後，兩家航空宣佈的新票價，廈航馬尼拉－廈門航線的經濟艙票價最高不超過2萬元人民幣（含稅，下同），公務艙不超過2萬8千元；菲律賓航馬尼拉－天津航線的經濟艙票價最高不超過2萬5千元，公務艙不超過3萬元。

第一財經指，這是新冠疫情暴發以來，首個通過大使館層面的介入而被迫降價的回國航線。在此之前，即使是對航司和航線有直接監管權的民航局，都沒有做出過直接要求航司降價的整頓先例。

中國駐菲律賓大使館參贊兼總領事王悅稱並不是要通過行政手段直接干預市場，而是要切實保護赴華乘客的正當權益，促進乘客與航司之間的關係改善。 「我們的著眼點是通過整治銷售、服務等環節存在的不規範行為，把赴華乘客服務的標準立起來，把操作規則定下來。今後無論哪個航司執飛赴華航班，都必須嚴格遵守這些標準和規則。」

責任編輯：袁瑋婧

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