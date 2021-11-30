劉鶴：預計中國全年經濟增長將超過預期目標

據新華社，今日（30日）中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴應邀以視頻方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會並發表主旨演講，劉鶴表示，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。

劉鶴表示，展望明年，我們將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創造良好預期，為中小企業和外資企業創造更好環境。對於明年中國經濟，我們抱有充足信心。

劉鶴指出，中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，既要暢通國內經濟循環，也要形成高水平的國際循環。中國的地理條件和資源禀賦決定了中國經濟的客觀開放特徵，過去40多年的經驗讓我們認識到，中國經濟成功發展必須堅持改革開放。明年，我們將以擴大市場准入和促進公平競爭為重點，營造更好的營商環境。

劉鶴表示，中歐作為兩大主要經濟體和世界經濟復甦的兩大動能，後疫情時代雙方應繼續加強經貿務實合作，共同推動綠色低碳轉型，共同深化貿易投資合作，共同維護供應鏈安全暢通，共同推進亞歐互聯互通建設。中歐應當通過對話和討論增進相互理解，力爭在一些普遍關心的問題上取得共識。

李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策

李克強：面對經濟下行 有效實施預調微調

李克強：中國經濟現新的下行壓力 宏觀政策要圍繞市場主體展開

李克強再談中國經濟：出台政策要從實際出發 避免一刀切措施

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁