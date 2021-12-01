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內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變

經濟脈搏 09:54 2021/12/01

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內地官媒《經濟日報》刊文指，當前房地產市場現降溫態勢，土地市場觀望情緒較濃厚。個別房地產企業遇到經營困難，出現資金鏈緊張等情況。文章指，儘管當前市場遇冷，但房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

樓市金融政策將以穩為主

文章指出，當前，中國房地產市場出現降溫態勢，土地市場觀望情緒也較濃厚。個別房地產企業遇到經營困難，出現資金鏈緊張等情況。國家統計局數據顯示，房地產開發投資增速收窄；商品房銷售面積和銷售額有所下降；土地市場成交量下降；70個大中城市中，新房以及二手房價格按月下降的城市持續增多。

文章表示，儘管當前市場遇冷，但應該看到，中國房地產市場風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。近期中國房地產市場及相關金融市場的波動，是市場主體在個別企業違約事件出現之後的應激反應。

文章說，在金融管理部門的預期引導下，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為正在矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。房地產領域合理的資金需求能夠得到滿足。銀保監會數據顯示，10月末，銀行業金融機構房地產貸款按年增長8.2%，整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款按年增長61.5%。

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文章指出，除房地產市場出現降溫外，土地市場觀望情緒也較濃厚。從近期主管部門的表態看，房地產市場的金融政策仍將以穩為主。不過可以預計，房企靠高杠杆、高負債實現高利潤的階段恐將不再。

1至10月中國房地產開發投資按年增長7.2%，增速低於1至9月的8.8%，續創年內最低水平，兩年平均增長6.8%；1至10月商品房銷售面積按年增長7.3%，商品房銷售額增長11.8%，兩年平均分別增長3.6%和8.8%。1至9月則按年分別增長11.3%和16.6%。

責任編輯：尹航

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