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生產恢復但內外需疲弱 中國11月財新製造業PMI錄49.9遜預期

經濟脈搏 10:07 2021/12/01

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中國電力短缺緩解令生產有所恢復，但受疫情反彈、內外需疲弱等因素影響，11月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄49.9，低於榮枯線。專家指中小企紓困仍是重點，通脹問題不可掉以輕心。

11月財新中國製造業PMI錄得49.9，較10月下降0.7個百分點，遜於預期的50.5，是繼8月之後再次位於榮枯線以下，反映製造業修復進程放緩。

這一走勢與國家統計局PMI相悖。國家統計局昨日公布的11月製造業PMI錄得50.1，較10月上升0.9個百分點，結束了連續兩個月的收縮態勢，重回擴張區間。

疫情再起令內外需減弱

具體來看，與10月製造業需求強、供給弱相反，11月製造業供給明顯恢復，但需求疲弱。由於供給約束減輕，尤其是電力短缺有所緩解，製造業生產指數重回榮枯線以上，結束了連續三個月的收縮。不過，顧客需求低迷，成本上揚，部分企業用電依然受限，拖累了製造業生產整體增速。

中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟

中國11月官方製造業PMI超預期重回擴張 電力緊張緩解生產加快

需求方面則略顯低迷，疫情反彈疊加產品價格上漲，對需求形成抑制，11月新訂單指數由擴張區間落入收縮區間。外需方面，新出口訂單指數連續四個月落入收縮區間，但收縮率為四個月來最弱。企業反映外需減弱的原因是疫情持續，產品運輸遇到困難。

需求疲弱、成本壓力導致企業收縮用工。11月就業指數連續四個月低於榮枯線，並且收縮程度較10月有所惡化，其中消費品生產企業就業收縮尤為明顯。

化工原材料價格高企 企業成本壓力大

大宗商品保供穩價措施成效初顯，通脹壓力得到部分緩解。10月製造業購進價格指數曾急劇上揚，11月漲幅大幅收窄。受調查企業表示，鋼鐵價格降幅較為明顯，但化工原材料和電子品價格依然高企，運費亦未見明顯下調。與成本端價格變化一致，出廠價格指數也明顯下降。不過，兩個價格指數仍出擴張區間，通脹壓力不容低估。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特征。10月下旬至11月中上旬，多省市出現散發疫情壓制了需求側。電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。

劉鶴：預計中國全年經濟增長將超過預期目標

王喆表示，政策層面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱等問題，也應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。

責任編輯：尹航

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國家統計局 PMI 通脹 指數 經濟 商品 電力 產品 就業 壓力

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