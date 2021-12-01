【中美角力】美稱和中國正進行高超音速武器軍備競賽 俄批美是威脅

中美軍事角力持續升級。美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）周二（11月30日）表示，美國和中國正進行一場軍備競賽，競相研發最致命的高超音速武器。

俄羅斯總統普京，周二則在莫斯科視像投資論壇表示，不擔心中國軍事實力增強，因為兩國關係達到「前所未有」的高度，並指出美國的高超音速武器才構成真正威脅。他又稱，知道美國在高超音速武器開發上是略微領先。

俄明年部署海基高超音速導彈

普京並透露，俄羅斯正在準備明年部署一款飛行速度達到音速九倍的海基高超音速導彈。另外，普京亦指責澳洲、美國和英國組成的AUKUS軍事聯盟試圖抗衡中國，加劇了地區緊張局勢。

美國擔心中國高超音速武器？俄羅斯：我們不怕 俄中是拍擋

路透報道，中美正建造和測試越來越多的下一代高速武器。肯德爾受訪時表示，有這樣一場軍備競賽，不一定是為了增加數量，而是為了提高質量。他並稱，這是一場已經持續一段時間的軍備競賽；中國一直非常積極地推進。

而美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）10月曾表示，中國疑似進行的高超音速武器系統測試，非常令人擔憂，形容這是非常接近「斯普特尼克時刻（Sputnik moment）」。軍事專家表示，這似乎表明北京在發展一種旨在躲避美國導彈防禦系統的地球軌道系統。

中國外交部曾稱，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式。又指中國將和世界各國一道，為和平利用空間、造福人類共同努力。

美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」

【中美角力】中國被指測試高超音速導彈擴軍事實力 拜登表擔憂

責任編輯：林佩怡

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