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【內地疫情】昨增91本土確診均在內蒙古 官方指入境貨物攜帶病毒

社會熱點 11:12 2021/12/01

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內地新冠肺炎疫情持續反彈，昨日新增113宗確診病例，本土病例佔91宗，均在內蒙古呼倫貝爾市，當地亦有2宗本土無症狀感染個案。內蒙古滿洲里市爆發聚集性疫情，初步分析為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式擴散。為有效阻斷境外疫情通過進口貨物傳播，滿洲里鐵路口岸今日（12月1日）起，暫停進口非集裝箱需人工裝卸的貨物。

據內蒙古衛健委通報，新增的本土確診均在大規模核酸檢測中發現，其中呼倫貝爾滿洲里市報告72宗，餘下19宗來自該市代管的扎賚諾爾區。截至11月30日，內蒙古累計132宗本土確診、2宗無症狀感染，都在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者亦在指定場所集中隔離醫學觀察。

初步研判滿洲里疫情由境外輸入

滿洲里市疫情嚴峻，央視新聞報導稱，本輪疫情首3名確診者的病毒全基因組序列，與此前疫情的同源性低，提示疫情是由新的境外輸入源頭引起。該3名病例均有接觸進口貨物的可能，初步分析為境外入境貨物攜帶病毒，通過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

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滿洲里作為中國最大的陸路口岸城市，也是歐亞陸路大通道上的一個重要樞紐。為全面加強口岸疫情防控，有效阻斷境外疫情通過進口貨物傳播，滿洲里市發通告要求，今日起，滿洲里鐵路口岸暫停進口非集裝箱包含木材、煤炭、礦粉、化肥、紙漿、非金礦、農副產品及其他品類需要人工裝卸的貨物。在今日凌晨零時前已進入裝卸作業區的上述貨物，亦需暫停裝卸作業。

內蒙古衛健委黨組書記許宏智表示，本輪疫情是在對進口物品搬運工人進行的定期檢測中發現，以後會加大防控力度，早日通過核酸檢測找出潛在的陽性感染者。從目前情況看，專家研判確診患者數量還會增加。而滿洲里市今日亦會開展第三輪大規模核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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