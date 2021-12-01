台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判

日本前首相安倍晉三今日（1日）受邀參加國策研究院的「影響力論壇」，他表示台灣如果遭受攻擊，將對日本國土造成重大危險，日本和美國都不會袖手旁觀，促請中國國家主席習近平不要誤判形勢。

據日媒報道，安倍受邀以「新時代台日關係」為題發表視頻演講，他表示，台灣應該與日本緊密合作，他也對台灣加入CPTPP明確表示支持，並且認為台灣完全具備加入CPTPP的條件。安倍也強調，台灣在國際發言權不被承認的情況下，依舊在過去半個世紀忍辱負重地撐到現在，他願意盡力協助台灣在國際場域具備該有的發言權。

安倍提到，台灣一旦遭受武力攻擊，對不少靠近台灣的日本領土將會造成重大危險。那麼除了防範中國在空中、海上、海底的軍事挑釁之外，日本與台灣該如何因應呢？安倍晉三說，對於台灣該採取什麼對策，他實在無權置喙，但日本與台灣應當一同高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟。

安倍表示，他在擔任首相時，每次與中國國家主席習近平見面，都會明確地提醒他不可誤判日本防衛尖閣諸島的決心。他也在演說中再次強調「台灣有事」（意指發生戰爭或事變等非常事態）等於「日本有事」，甚至等於「日美同盟」有事。他強調，北京如果對台灣冒險採取軍事行動，也將對全球經濟帶來極為嚴重的影響，更不要說會對中國造成重大打擊、形同「走上經濟自殺的道路」，習近平對此絕對不可誤判。

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李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判

責任編輯：袁瑋婧

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