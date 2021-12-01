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台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）

國情動向 16:47 2021/12/01

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日本前首相安倍晉三今日（1日）受邀參加國策研究院的「影響力論壇」，他表示台灣如果遭受攻擊，將對日本國土造成重大危險，日本和美國都不會袖手旁觀，促請中國國家主席習近平不要誤判形勢。

*16：47 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌批評，安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政。中方對此強烈不滿，堅決反對，已通過外交渠道提出嚴正交涉。

汪文斌：台灣是中國神聖領土 不容外人肆意染指

汪文斌指出，台灣是中國的神聖領土，絕不容外人肆意染指。他指，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，任何人膽敢重走軍國主義老路，挑戰中國人民的底線，必將碰得頭破血流。

據日媒報道，安倍受邀以「新時代台日關係」為題發表視頻演講，他表示，台灣應該與日本緊密合作，他也對台灣加入CPTPP明確表示支持，並且認為台灣完全具備加入CPTPP的條件。安倍也強調，台灣在國際發言權不被承認的情況下，依舊在過去半個世紀忍辱負重地撐到現在，他願意盡力協助台灣在國際場域具備該有的發言權。

安倍提到，台灣一旦遭受武力攻擊，對不少靠近台灣的日本領土將會造成重大危險。那麼除了防範中國在空中、海上、海底的軍事挑釁之外，日本與台灣該如何因應呢？安倍晉三說，對於台灣該採取什麼對策，他實在無權置喙，但日本與台灣應當一同高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟。

安倍表示，他在擔任首相時，每次與中國國家主席習近平見面，都會明確地提醒他不可誤判日本防衛尖閣諸島的決心。他也在演說中再次強調「台灣有事」（意指發生戰爭或事變等非常事態）等於「日本有事」，甚至等於「日美同盟」有事。他強調，北京如果對台灣冒險採取軍事行動，也將對全球經濟帶來極為嚴重的影響，更不要說會對中國造成重大打擊、形同「走上經濟自殺的道路」，習近平對此絕對不可誤判。

【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）

李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判

責任編輯：袁瑋婧

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