點名中俄伊威脅 英軍情六處提一理由憂北京誤判（第三版）

英國秘密情報局（軍情六處，MI6）局長摩爾（Richard Moore）周二（11月30日）發布首次公開講話，點名中國、俄羅斯、伊朗和國際恐怖主義構成英國情報界面臨的四大安全問題。他又擔心，中國或因過於自信而可能作出誤判。

*15：35 新增中國駐英使館回應摩爾接受BBC採訪言論

*16：44 新增中國外交部回應

另外，摩爾接受BBC採訪時表示，中國在全球設下「債務陷阱」和「數據陷阱」，利用經濟和科技手段損害其他國家主權。中國駐英國使館發言人批評，英方官員的有關指責依據的是假情報，沒有任何事實依據。真實的情況是，世界上沒有一個國家因為使用中國貸款而陷入所謂「債務陷阱」。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，英方有關人員的表態，蓄意歪曲事實，污衊中國政策，本質充斥冷戰思維，意在挑起意識形態對立。

指中國軍事實力增長 對全球穩定構嚴重挑戰

綜合外電報道，摩爾在倫敦國際戰略研究所公開講話時稱，適應一個被中國崛起影響的世界，是軍情六處唯一最大優先任務。

他表示，北京軍事實力不斷增長，以及希望解決台灣問題的願望，對全球穩定和平構成嚴重挑戰。他擔心北京相信自己對西方弱點的宣傳，低估了華盛頓的決心，「中國因過度自信而誤判的風險是真實存在的」。據美聯社，他認為北京的「誤判」可能導致戰爭。

路透社指，中國駐倫敦大使館在傳媒查詢時，未有回應摩爾的言論。

稍早外電報道，中俄等正在競相掌握人工智能（AI）技術，這可能在未來10年徹底改變地緣政治面貌，西方需加以應對。

英國軍情六處警告 中俄競相掌握AI技術或徹底改變地緣政治

英軍情五處籲警惕中俄間諜威脅 華大使：中國是合作夥伴非挑戰

責任編輯：林佩怡

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