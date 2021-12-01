【中美角力】中國副外長喊話美工商界 籲推動華府停打三場戰

據中國外交部網站，副外長謝鋒在北京與美國工商界和地方州市代表舉行視像交流。謝鋒表示，中美關係惡化，商界也不可能「悶聲發大財」，呼籲推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰。

謝鋒指出，國家主席習近平和美國總統拜登早前舉行視像會晤，內容廣泛，富有成效，對中美兩國和世界都是重大利好，並體現了中方發展中美關係的誠意和擔當，亦達成了促進中美務實合作的重要共識。

中美關係惡化 商界不可能「悶聲發大財」

謝鋒呼籲在場各位快速行動，發揮優勢，搶占先機，爭做推進中美合作的「早起鳥」。一是做中國高水平開放的參與者和貢獻者，實現雙贏和多贏。

▲ 副外長謝鋒

二是做中美關係止損企穩的先行者和推動者，為兩國關係「鼓與呼」。謝鋒表示，中美經貿合作必然受中美關係大環境影響，大環境好了，經貿合作就會更順暢，反之中美關係惡化，商界也不可能「悶聲發大財」。他希望大家繼續發揮重要獨特作用，發聲出力，仗義執言，推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰，停止製造價值觀、意識形態、地緣政治對抗與衝突。

【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢

【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾

促拜登取消對華加徵關稅 涉台問題沒妥協餘地

三是做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化。謝鋒指出，對華搞「脫鉤斷供」「小院高牆」「供應鏈小圈子」，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？希望商界朋友明確反對經貿問題政治化，反對濫用國家安全概念，推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

最後，謝鋒呼籲美工商界和地方州市代表等，做中美人民友誼的橋樑和紐帶，增進相互理解與信任。他強調，台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國主權安全發展等核心利益，牽動14億中國人民的民族感情，中方沒有任何妥協餘地。希望大家發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，而絕不能歪曲、篡改，更不容否定。

對於北京冬奧明年2月舉行，謝鋒指美國洛杉磯也將於2028年舉辦奧運，中美應該相互支持，希望美國工商界和地方州市為此作出積極貢獻。

官媒：北京從未邀請美政客出席冬奧 炒作外交抵制是自作多情

【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁