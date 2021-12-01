  • 20°C
香港時間 : 20211201日 (三) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】中國副外長喊話美工商界 籲推動華府停打三場戰

國情動向 12:29 2021/12/01

分享：

據中國外交部網站，副外長謝鋒在北京與美國工商界和地方州市代表舉行視像交流。謝鋒表示，中美關係惡化，商界也不可能「悶聲發大財」，呼籲推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰。

謝鋒指出，國家主席習近平和美國總統拜登早前舉行視像會晤，內容廣泛，富有成效，對中美兩國和世界都是重大利好，並體現了中方發展中美關係的誠意和擔當，亦達成了促進中美務實合作的重要共識。

中美關係惡化 商界不可能「悶聲發大財」

謝鋒呼籲在場各位快速行動，發揮優勢，搶占先機，爭做推進中美合作的「早起鳥」。一是做中國高水平開放的參與者和貢獻者，實現雙贏和多贏。

副外長謝鋒

二是做中美關係止損企穩的先行者和推動者，為兩國關係「鼓與呼」。謝鋒表示，中美經貿合作必然受中美關係大環境影響，大環境好了，經貿合作就會更順暢，反之中美關係惡化，商界也不可能「悶聲發大財」。他希望大家繼續發揮重要獨特作用，發聲出力，仗義執言，推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰，停止製造價值觀、意識形態、地緣政治對抗與衝突。

【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢

【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾

促拜登取消對華加徵關稅 涉台問題沒妥協餘地

三是做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化。謝鋒指出，對華搞「脫鉤斷供」「小院高牆」「供應鏈小圈子」，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？希望商界朋友明確反對經貿問題政治化，反對濫用國家安全概念，推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

最後，謝鋒呼籲美工商界和地方州市代表等，做中美人民友誼的橋樑和紐帶，增進相互理解與信任。他強調，台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國主權安全發展等核心利益，牽動14億中國人民的民族感情，中方沒有任何妥協餘地。希望大家發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，而絕不能歪曲、篡改，更不容否定。

對於北京冬奧明年2月舉行，謝鋒指美國洛杉磯也將於2028年舉辦奧運，中美應該相互支持，希望美國工商界和地方州市為此作出積極貢獻。

官媒：北京從未邀請美政客出席冬奧 炒作外交抵制是自作多情

【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
2021/11/24
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
2021/11/28
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
王毅視訊俄印外長 再批美民主峰會「負能量」
2021/11/27
王毅視訊俄印外長 再批美民主峰會「負能量」
【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台
2021/11/26
【中美角力】王毅斥美言而無信 為「台獨」勢力提供國際舞台

你可能感興趣

【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
10:46 2021/11/24
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
16:45 2021/11/28
王毅與瑞士外長通話：共同抵制體育政治化圖謀
王毅視訊俄印外長 再批美民主峰會「負能量」
14:38 2021/11/27
王毅視訊俄印外長 再批美民主峰會「負能量」
中美貿易戰 制裁 外交 經濟 拜登 科技戰 貿易戰 政治 中美關係 習近平

上一篇文章

大陸學者指兩岸「兵凶戰危」 2050年或是統一最晚時間點

下一篇文章

台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
台灣據報獲這7個國家 協助建造潛艇
駐菲律賓使館出面整頓 東南亞返華機票直降數萬元
駐菲律賓使館出面整頓 東南亞返華機票直降數萬元
英國軍情六處警告 中俄競相掌握AI技術或徹底改變地緣政治
英國軍情六處警告 中俄競相掌握AI技術或徹底改變地緣政治
劉鶴：預計中國全年經濟增長將超過預期目標
劉鶴：預計中國全年經濟增長將超過預期目標
【Omicron變種】內地高校數據建模發現 Omicron傳染力比Delta增37.5%
【Omicron變種】內地高校數據建模發現 Omicron傳染力比Delta增37.5%
河南據報建人臉識別監控系統 3千攝像頭追蹤記者等「可疑人物」
河南據報建人臉識別監控系統 3千攝像頭追蹤記者等「可疑人物」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款