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大陸學者指兩岸「兵凶戰危」 2050年或是統一最晚時間點

國情動向 12:31 2021/12/01

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廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會理事鄭劍形容，當前的兩岸關係是「兵凶戰危」，在台灣的現任總統蔡英文任內，兩岸戰略攤牌有一定現實可能性，而攤牌就意味著用兵。他還指，「2050年前後大概是（統一）最晚的時間點」。

當前兩岸「兵凶戰危」更勝以往

鄭劍近日接受中評社專訪指出，現在的兩岸關係用「兵凶戰危」來形容是恰如其分，這與李登輝和陳水扁時期的「兵凶戰危」有五方面不同。

其一是，蔡英文當局推動「台獨」更加堅決，在美國發起對華戰略競爭的險峻環境中，蔡當局認為出現「台獨戰略機遇期」。鄭劍認為，這就意味著在蔡英文時期，兩岸戰略攤牌有一定現實可能性，至少比李登輝、陳水扁時期要高得多，而攤牌就意味著用兵。

其二是，台灣社會「綠化」更加嚴重。其三是，美國對「台獨」政策更加寬松。此外，兩岸軍事對峙更加逼近實戰；國際環境影響更加複雜多變。

至於統一有無時間表，鄭劍認為，2050年前後大概是最晚的時間點，但提前解決也是有可能的。這裡也有辯證法，關鍵看台灣願意在中華民族復興中擔任什麼角色。這個問題也攸關「時間表」。

大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣

【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」

稍早前，大陸國台辦副主任劉軍川在第四屆「國家統一與民族復興」研討會上說，「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」。這一言論引發兩岸熱議。

鄭劍表示，大陸現在是在按照自己的步驟推進祖國統一大業，不會因一時一地一事的干擾所動搖。我們在民族復興進程中逐步解決台灣問題，會更加積極主動地作為主導一方去處理台灣問題。在台灣問題上，中國大陸有著既定的步驟和方略，因此講出這個話是很自然的。

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責任編輯：尹航

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