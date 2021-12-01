「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 官媒：必不被中國法律所容

近日，加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）因「中國大陸門店不得退貨」一事引發熱議。事緣是上海一名女士購買羽絨服後，發現商標繡錯，要求退換不果，更被所謂「中國區通用條款」阻斷投訴維權之路。央廣網昨（11月30日）晚發表評論文章指，用地域區別來對待消費者，這樣的「雙標」必定不被中國法律所容。

Canada Goose今日（12月1日）發布聲明稱，在符合相關法律規定的情況下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款。產品在交付後，若出現質量問題，符合Canada Goose保修政策的，可享有終身材料和工藝保修服務。

消費者維權碰壁 店長稱需總公司解決

據《新京報》報導，上海的賈女士日前在上海國金中心商場的Canada Goose門店，購買一件價格為11,400元（人民幣，下同）的羽絨服。她回家後發現該羽絨服的商標繡錯，中心的太陽處多了一條弧線。此外羽絨服縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭； 衣服口袋內布料邊緣沒有包邊，有脫線現象；面料也有刺鼻的味道。

賈女士欲退貨時卻遭到拒絕，她表示在付款購買羽絨服前，店員並未提前告知貨品不能退貨退款，「但當我刷完信用卡後，店員遞給我一張《更換條款》，並要求我簽名。」該《更換條款》列明，「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。」

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隨後，賈女士向國金中心的門市店長投訴，惟對方表示沒有權利退貨，需要總公司解決。賈女士只好再發電郵予Canada Goose檢測中心，並附有羽絨服的細節照片等憑證。但Canada Goose的回覆卻表示不再通過照片提供產品認證。

賈女士投訴維權處處碰壁，Canada Goose北京三里屯門店及重慶IFS快閃店均有員工回應指，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨，是中國區通用的條款。因為顧客是看到實物才購買，正常實體店鋪出售貨品不能退，14天內可換貨一次。

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央廣：傲嬌的「加拿大鵝」只能剩一地「鵝」毛

對於Canada Goose不可退貨退款一事，央廣網發表評論文章指，羽絨服出現質量問題，品牌方首先要做的是積極同消費者溝通，拿出解決問題的誠意和方案，如此才能重新贏回消費者的信賴。「加拿大鵝」給消費者限定維權的條條框框，用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」，是滿滿的「傲嬌」，必定不被中國法律所容。消費者權益的保護，也絕不是某個廠家一紙條款就能有「豁免權」的。

文章又強調，服裝品牌從來沒有永恒的王者，質量和服務的上乘才能坐擁王座。現在，中國國產品牌羽絨服早就用質量和設計「揚帆出海」，如果「加拿大鵝」還迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。

責任編輯：易燕丹

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