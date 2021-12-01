「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）

近日，加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）因「中國大陸門店不得退貨」一事引發熱議。事緣是上海一名女士購買羽絨服後，發現商標繡錯，要求退換不果，更被所謂「中國區通用條款」阻斷投訴維權之路。央廣網昨（11月30日）晚發表評論文章指，用地域區別來對待消費者，這樣的「雙標」必定不被中國法律所容。

*16:22 新增上海消保委約談Canada Goose

隨著Canada Goose退換貨的公平性和合理性受到社會廣泛關注，上海市消保委今日（12月1日）上午約談加拿大鵝（希計（上海）商貿有限公司），要求對方在12月2日中午前提交《更換條款》的正式說明。

此外，上海消保委在約談中詢問Canada Goose，在中國大陸以外區域，其專門店退換貨條款是否與中國大陸相一致。Canada Goose參會人員表示不了解專門店《更換條款》的具體含義，但確認官網上30日無理由退貨條款並不適用於中國大陸，中國大陸僅適用7天無理由退貨條款。

在約談會前，Canada Goose今日發布聲明稱，在符合相關法律規定的情況下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款。專門店售出的每一件產品在交付前均由受過專業訓練的銷售人員進行質量檢查，並需由顧客現場確認。產品在交付後，若出現質量問題，符合Canada Goose保修政策的，可享有終身材料和工藝保修服務。

消費者維權碰壁 店長稱需總公司解決

據《新京報》報導，上海的賈女士日前在上海國金中心商場的Canada Goose門店，購買一件價格為11,400元（人民幣，下同）的羽絨服。她回家後發現該羽絨服的商標繡錯，中心的太陽處多了一條弧線。此外羽絨服縫線粗糙，掛著許多長長短短的線頭； 衣服口袋內布料邊緣沒有包邊，有脫線現象；面料也有刺鼻的味道。

賈女士欲退貨時卻遭到拒絕，她表示在付款購買羽絨服前，店員並未提前告知貨品不能退貨退款，「但當我刷完信用卡後，店員遞給我一張《更換條款》，並要求我簽名。」該《更換條款》列明，「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。」

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隨後，賈女士向國金中心的門市店長投訴，惟對方表示沒有權利退貨，需要總公司解決。賈女士只好再發電郵予Canada Goose檢測中心，並附有羽絨服的細節照片等憑證。但Canada Goose的回覆卻表示不再通過照片提供產品認證。

賈女士投訴維權處處碰壁，Canada Goose北京三里屯門店及重慶IFS快閃店均有員工回應指，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨，是中國區通用的條款。因為顧客是看到實物才購買，正常實體店鋪出售貨品不能退，14天內可換貨一次。

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央廣：傲嬌的「加拿大鵝」只能剩一地「鵝」毛

對於Canada Goose不可退貨退款一事，央廣網發表評論文章指，羽絨服出現質量問題，品牌方首先要做的是積極同消費者溝通，拿出解決問題的誠意和方案，如此才能重新贏回消費者的信賴。「加拿大鵝」給消費者限定維權的條條框框，用地域來區別對待消費者，這樣的「雙標」，是滿滿的「傲嬌」，必定不被中國法律所容。消費者權益的保護，也絕不是某個廠家一紙條款就能有「豁免權」的。

文章又強調，服裝品牌從來沒有永恒的王者，質量和服務的上乘才能坐擁王座。現在，中國國產品牌羽絨服早就用質量和設計「揚帆出海」，如果「加拿大鵝」還迷失在自我遐想之中不思進取，那麽剩下的只能是「一地鵝毛」。

責任編輯：易燕丹

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