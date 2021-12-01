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中國11月百城新樓價格錄去年3月來首跌 短期料難扭轉

經濟脈搏 13:19 2021/12/01

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內地樓市持續降溫，中指研究院周三（1日）發布11月百城價格指數，全國100個城市新建住宅平均價格按月下跌0.04%，為去年3月以來首次下跌。報告表示，市場下行預期短期扭轉的可能性不大，料市場將維持低位下行。

中指院報告顯示，11月100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,183元（人民幣，下同），按年上漲2.72%，升幅較上月收窄0.36個百分點。

上海跌幅較大

百城新樓價格則按月下跌0.04%。上漲城市30個，較上月減少35個；下跌城市53個，較上月增加22個，據稱為疫情最嚴重時期以來首次突破50個。17個城市新樓價格與上月持平。

二手方面，11月百城二手住宅平均價格為每平方米16,013元，按年上漲3.66%，升幅亦收窄；按月則下跌0.08%，較上月擴大0.04個百分點。按月下跌城市增加9個，達68個，是去年6月開始數據發布以來最高。

從區域看，長三角新樓價格按月跌幅擴大，區城內逾4成城市價格下跌，其中上海、南京跌幅較大，分別跌0.16%、0.15%。北京、深圳亦錄得下跌。

據路透引述報告，二手住宅方面，四大主要城市群11月均呈下跌態勢。主因受「二手房成交參考價」影響，市場降溫明顯。報告指出，市場持續降溫，深圳、上海、廣州已連續多月下跌。

扶持政策有望加速落地？

報告提到，臨近年末，房企的銷售壓力和資金壓力仍難以緩解，促銷回款力度或將加大；市場下行預期短期扭轉的可能性不大。

展望未來，中指院認為，樓市調控政策邊際調整預期增強，短期內各地或將全面落實「因城施策」，扶持類政策有望加速落地。

【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放

內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變

責任編輯：林佩怡

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