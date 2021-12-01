法國議會通過決議挺台入國際組織 中使館：堅決反對

法國國民議會（The French National Assembly）11月29日投票表決通過決議案，支持台灣參與國際組織。中國駐法大使館週二（11月30日）對此表示強烈不滿和堅決反對，指法國公然干涉中國內政，刻意為「台獨」勢力張目。

據中央社報道，《台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇》決議案在法國國民議會獲得通過。該決議案呼籲法國政府利用外交手段，幫助台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議和其他全球會議。

發起提案的法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）發言時表示，提出該決議案的目的是要認可台灣在國際組織與多邊關係中的建設性角色，強調支持台灣不僅是支持世界的多邊主義合作，亦是向國際社會清楚傳達法國外交支持民主價值的方式。

代表政府出席的外交官員強調，台灣參與國際將對國際社會帶來益處，法國立場清楚，將繼續支持台灣參加國際組織。

布林肯籲支持台灣參與聯合國 華使館：為台獨撐腰不會得逞

歐洲議會通過2項決議案 支持台灣民主及參與世衛

中方指台灣問題不容討價還價

據新華社報道，發言人11月30日稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，也不容任何討價還價。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位，參與世界衛生組織等國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。

發言人指出，事實上，在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與各領域國際合作均作出妥善安排，台灣同相關國際組織交流的機制是完善，渠道是暢通。台灣當局謀求參與相關組織的真實目的是凸顯所謂「主權地位」，拓展「國際空間」，有關圖謀必定失敗。

發言人敦促法方切實尊重中國國家主權和領土完整，以實際行動恪守一個中國原則，維護中法關係的健康穩定發展。

【中美角力】特朗普簽署「台北法案」 支持台灣參與國際組織

美國參議一致通過台北法案 美加碼支持台灣「外交」

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁