歐盟公布3000億歐元基礎設施計劃 挑戰中國「一帶一路」（第二版）

歐盟周三（1日）公布「全球門戶（Global Gateway）」計劃，將力爭到2027年動員3,000億歐元（折合約2.65萬億港元）的公共和私人基礎設施投資，被視為抗衡中國「一帶一路」。

（新增歐盟最新公布）

限制陷入債務困境風險 合作夥伴須維護工人權利

歐盟文件中提到，投資計劃若不透明且非高品質，建設可能會被錯誤地設計、甚至助長腐敗，導致參與國產生依賴性，並被限制決策能力。

文件提到，歐盟將以公平和優惠的條件提供融資，以限制陷入債務困境的風險。而合作夥伴必須遵守法治，維護高標準的人權、社會和工人權利，尊重從國際規則和標準到知識產權的各種規範。

為了給計劃提供資金，歐盟將動用其「歐洲可持續發展基金+」（EFSD+），該基金可提供400億歐元的擔保能力，並將從對外援助計畫中提供高達180億歐元的援助。

彭博上月曾報道，歐盟將公布超過400億歐元（折合約3534億港元）的科技和基礎設施支出戰略，被指是西方抗衡中國「一帶一路」的重要組成部分。今次公布的數字比400億歐元大得多。

歐盟擬推460億美元基建計劃 抗衡中國「一帶一路」

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示，在世界朝向新冠疫情後的復甦，歐盟希望重新設計與世界連結的方式，「全球門戶」計畫是具高品質的建設和環境標準，且符合歐盟的民主價值觀和國際規範。

雖然歐盟未正面回應「全球門戶」計畫是否針對中國「一帶一路」倡議，但馮德萊恩在回答歐盟能否與中國競爭時，她回答肯定可以，認為各國也需要有更好以及不同的計畫。

她進一步表示，歐盟會帶領歐洲的民營企業一起投資，而中國不存在這樣的民間企業，所以歐盟的「全球門戶」計畫是真正的選擇。

事實上，七國集團（G7）年中訂出「重建更美好世界（B3W）」計劃。有關計劃或在本月G7會議中敲定。美國方面已表示，於明年1月在全球投資5至10個大型基礎設施項目，旨在抗衡中國「一帶一路」。

中方曾批西方國家炮製「債務陷阱故事」

中國「一帶一路」計劃被指製造債務陷阱。中國外交部部長助理吳江浩早前批評，有關講法邏輯不成立，債務陷阱的故事都是西方國家的政府和媒體炮製出來。

中國外交部曾表示，中方認為全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。又指「一帶一路」推動建成了一大批合作項目，加強了各國互聯互通水平，為共建國家人民帶來了實實在在的利益。

美國擬明年在全球投資多個大型基建

責任編輯：林佩怡

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