歐盟擬推3000億歐元基礎設施計劃 挑戰中國「一帶一路」

歐盟「全球門戶（Global Gateway）」計劃據報將於周三（1日）公布。彭博報道，歐盟將力爭到2027年動員3,000億歐元（折合約2.65萬億港元）的公共和私人基礎設施投資，為發展中國家提供替代中國「一帶一路」的方案。

彭博引述最終草案稱，「全球門戶」計劃將概述在數字、交通、能源和醫療項目的支出，但沒有明確提及中國。

限制陷入債務困境風險 合作夥伴須維護工人權利

文件草案提到，歐盟將以公平和優惠的條件提供融資，以限制陷入債務困境的風險。而合作夥伴必須遵守法治，維護高標準的人權、社會和工人權利，尊重從國際規則和標準到知識產權的各種規範。

為了給計劃提供資金，歐盟將動用其「歐洲可持續發展基金+」（EFSD+），該基金可提供400億歐元的擔保能力，並將從對外援助計畫中提供高達180億歐元的援助。

彭博上月曾報道，歐盟將公布超過400億歐元（折合約3534億港元）的科技和基礎設施支出戰略，被指是西方抗衡中國「一帶一路」的重要組成部分。這次報道引述的數字比400億歐元大得多。

歐盟擬推460億美元基建計劃 抗衡中國「一帶一路」

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

事實上，七國集團（G7）年中訂出「重建更美好世界（B3W）」計劃。有關計劃或在本月G7會議中敲定。美國方面已表示，於明年1月在全球投資5至10個大型基礎設施項目，旨在抗衡中國「一帶一路」。

中方曾批西方國家炮製「債務陷阱故事」

中國「一帶一路」計劃被指製造債務陷阱。中國外交部部長助理吳江浩早前批評，有關講法邏輯不成立，債務陷阱的故事都是西方國家的政府和媒體炮製出來。

中國外交部曾表示，中方認為全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。又指「一帶一路」推動建成了一大批合作項目，加強了各國互聯互通水平，為共建國家人民帶來了實實在在的利益。

美國擬明年在全球投資多個大型基建

責任編輯：林佩怡

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