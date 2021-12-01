美聯儲「放鷹」後美元下跌 人幣在岸價離岸價齊升穿6.37

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）言論偏「鷹派」，美元滙價下滑。周三（1日）人民幣在岸價離岸價均升穿6.37；中間價報6.3693，較上一交易日上調101點子，創6月以來新高。

截至下午14時46分，人民幣對美元在岸價（CNY）最新報6.3653，高見6.3602；離岸價（CNH）報6.3654，高見6.3587。

內媒指，今年以來，人民幣匯率呈「M」型走勢，先後經歷貶值、升值、震蕩三階段，雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。

從年初至3月底，人民幣在波動中貶值，人民幣對美元匯率中間價由年初6.47跌至3月底6.57，小幅貶值約1.4%。從4月初到6月初，人民幣匯率呈現明顯升值態勢，從6.56附近升至6.36，漲幅約3%。從6月底至今，人民幣匯率進入震蕩期，總體略有升值，人民幣對美元匯率中間價從6.46波動上升至6.37，升值1.4%左右。

稍早前，鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又不排除提早數個月縮減購買國債的行動。他的取態被視為「鷹味」濃烈。

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責任編輯：尹航

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