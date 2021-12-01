  • 19°C
香港時間 : 20211201日 (三) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯儲「放鷹」後美元下跌 人幣在岸價離岸價齊升穿6.37

經濟脈搏 14:53 2021/12/01

分享：

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）言論偏「鷹派」，美元滙價下滑。周三（1日）人民幣在岸價離岸價均升穿6.37；中間價報6.3693，較上一交易日上調101點子，創6月以來新高。

截至下午14時46分，人民幣對美元在岸價（CNY）最新報6.3653，高見6.3602；離岸價（CNH）報6.3654，高見6.3587。

內媒指，今年以來，人民幣匯率呈「M」型走勢，先後經歷貶值、升值、震蕩三階段，雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。

從年初至3月底，人民幣在波動中貶值，人民幣對美元匯率中間價由年初6.47跌至3月底6.57，小幅貶值約1.4%。從4月初到6月初，人民幣匯率呈現明顯升值態勢，從6.56附近升至6.36，漲幅約3%。從6月底至今，人民幣匯率進入震蕩期，總體略有升值，人民幣對美元匯率中間價從6.46波動上升至6.37，升值1.4%左右。

稍早前，鮑威爾出席美國國會聽證會時稱，通脹上升風險增加，是時候撤銷通脹只屬「暫時」的字眼，又不排除提早數個月縮減購買國債的行動。他的取態被視為「鷹味」濃烈。

瑞銀財富：人行明年春節前料降準 無通脹焦慮

人行：經濟復甦面臨周期性因素制約 貨幣政策保持穩定

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

貨幣政策 美元 中國 鮑威爾 通脹 人民幣 美國聯儲局

上一篇文章

歐盟及俄羅斯等32國今撤中國貨關稅優惠 專家說影響不大

下一篇文章

中國11月百城新樓價格錄去年3月來首跌 短期料難扭轉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
工信部：到2025年大數據產業規模突破3萬億
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變
內媒：紫光欠投資者近2000億 花旗被拖數最多
內媒：紫光欠投資者近2000億 花旗被拖數最多
中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
生產恢復但內外需疲弱 中國11月財新製造業PMI錄49.9遜預期
生產恢復但內外需疲弱 中國11月財新製造業PMI錄49.9遜預期
工信部：加快工業芯片軟件等發展壯大
工信部：加快工業芯片軟件等發展壯大
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款