歐盟及俄羅斯等32國今撤中國貨關稅優惠 專家說影響不大

▲ 專家料歐盟取消對中國的關稅優惠，不影響中國商品的競爭力。（資料圖片）

歐盟、英國、日本、俄羅斯等32國今日（12月1日）起取消對中國的普惠制關稅優惠，代表中國商品出口至當地不再享低關稅，甚至零稅率的待遇，仍給予優惠的僅餘澳洲等3國。官媒引述專家指，這 暫時會對出口企業構成一定壓力，但整體來說影響有限，關稅已很難動搖 中國商品在國際貿易上的全局。

中國WTO研究會副會長霍建國今向《環球時報》指， 普惠制自1978年實施以來，先後有40個國家給予中國優惠，中國也積極利用其擴大出口，在外貿增長方面發揮重要作用。但 發達國家向發展中國家提供 優惠 時，也強調過應有「畢業期」，即隨著後者的出口上升，經濟不斷增長後，就不再享受普惠制。

中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，根據世界銀行標準，中國不再屬於低收入或中等偏低收入經濟體......作為全球第二大經濟體，第一大貨物貿易國，歐美國家不再給予中國普惠制，說明中國經濟增長，產品國際競爭力愈來愈強，已逐漸從這些國家普惠制名單中畢業。

對於失去普惠制的影響，霍建國指， 歐美國家正常關稅約在2至3%之間，即使取消並恢復到這些國家的正常關稅水平，對中國商品的影響也不大。他舉例，最具說服力的例子就是，美國對中國商品大規模加徵高額關稅之後，中美之間的貿易額不但沒有受到影響，反而出現了大幅的增加。

另有外貿業人士指，這暫時會讓一些出口企業構成壓力，但整體來說是有限的，中國製造的競爭力愈來愈強，關稅已難影響未來長期對更大市場機會的爭取。

普惠制 （Generalized System of Preferences） 是發達國家對發展中國家地區（受惠國）出口製成品、半製成品給予的一種單向的優惠關稅待遇制度，旨在幫助發展中國家擴大出口，加速其國民經濟增長。對自受惠國進口的相關產品給予最惠國稅率基礎上的關稅減讓，甚至零關稅的准入待遇。

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