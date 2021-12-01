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政策吹暖風？北京、深圳11月二手樓成交量回升 雙雙結束7連跌

經濟脈搏 15:50 2021/12/01

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臨近年末，北京、深圳的二手樓市正在快速回暖。其中北京二手樓成交量在連跌7個月後，11月份首次按月上漲15%；深圳上月二手住宅成交量則按月大增32%，終止7個多月大幅度的下跌趨勢。

據《北京商報》報導，11月份北京二手住宅成交量約10,352套，雖然按年仍處下降，但成交量較10月回升月15%，是連續7個月下降後，年內北京二手樓成交量首次回升。

能否持續 觀望信貸政策

報導稱，若將時間拉回到今年年初，北京二手樓成交量在3月時達到頂峰，約2.2萬套。此後成交量、成交面積一路走低。7月、8月、9月北京二手樓成交量分別為17,082套、15,379套、12,145套，按月下降比例分別為7.3％、10％、21％。今年10月，北京二手樓成交量更是跌破萬套。

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多名業界人士表示，信貸環境改善，是推動北京二手樓成交量觸底反彈的關鍵因素。另有市場觀點認為，11月成交量回暖，是北京二手樓市場的自我修復，受低基數效應影響，二手樓成交量出現小幅回升。但是否能夠持續，還要看明年初官方的信貸政策。

國家統計局數據顯示，在70個大中城市中，10月二手住宅樓價下跌城市為64個，比上月增加12個。而近幾個月以來，北京二手樓價格漲幅也由漲轉跌，且呈現不斷走低趨勢。7至10月北京二手樓價格按月漲幅分別為0.7%、0.4%、-0.2%和-0.5%。深圳方面，7至10月份二手樓價格按月變幅分別為-0.4%，-0.4%，-0.5%和-0.2%。

分析：參考價制約大 深圳樓市難言翻轉

另據深圳住建局最新數據顯示，深圳11月二手住宅成交2,118套，較10月的1,605套按月上漲32%，創近4個月新高，同時終止7個多月大幅度的下跌趨勢。但相比去年11月成交5812套，按年仍銳減64%。

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《南方都市報》引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，從基本面來看，成交量回升是由於政策吹暖風。國家不斷強調保持樓市平穩發展；按揭貸款增加，利率下降。按照往常的邏輯理解，樓市應該走入觸底反彈的通道。

不過，李宇嘉認為，深圳樓市未來未必能迎來趨勢反轉。因為參考價對樓價上漲制約較大，加槓桿難度非常高。此外，信貸釋放的空間亦不可能像過去那麼大，貸款集中度管理還是一個緊箍咒，多數銀行房地產貸款額度空間並不大。再加上這幾年建立的長效機制、調控政策，也不可能鬆綁。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也表示，考慮到今年二手樓出現的持續性下降，二手樓已經跌到底部，數據出現按月上升的可能性本身就會比較大。但類似按月是否是真正的回暖，還需要觀察。就後續市場來看，個別月份有可能出現按月拉升，但至少今年12月到明年上半年，深圳二手樓市場依然定性為偏冷的，還難言出現持續性的回暖態勢。

責任編輯：易燕丹

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