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【南海角力】中國據報曾要求印尼 停止在爭議海域開採油氣

國情動向 16:22 2021/12/01

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路透引述知情人士報道，在今年稍早長達數月的南海對峙期間，中國要求印尼停止在兩國都視為屬於自己的海域，開採石油和天然氣。

報道指出，據印尼議會國家安全委員會的議員Muhammad Farhan說，中國外交官寫給印尼外交部的一封信，明確要求印尼停止在一個臨時海上鑽井平台的鑽探，因為這是在中國領土上進行的。

Farhan表示，印尼方面的答覆堅定，「不會停止鑽探，因為這是我們的主權權利」。另有兩名消息人士稱，中國一再要求印尼停止鑽探。

印尼被指沉默 避免與華外交爭端

報道提到，有爭議的南海南端海域，印尼表示根據《聯合國海洋法公約》，是其專屬經濟區，2017年命名為北納土納海（North Natuna Sea）。中國反對更名；部分範圍在中國劃定的南海「九段線」內，被視為有意挑戰中國在南海的主權主張。

印尼外交部發言人稱，國家之間的任何外交溝通都是機密性質的，內容不便透露。中國外交部、國防部和駐雅加達的大使館沒有立即回應。

報道表示，中國是印尼最大的貿易夥伴和第二大投資來源國。Farhan和另外兩名受訪人士表示，印尼領導人對此事保持沉默，是為了避免與中國發生衝突或外交爭端。

中國首抗議美國印尼軍事演習

另外，Farhan表示，中國在另一封信中，抗議8月舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）軍事演習。

該演習有來自美國和印尼的4,500名士兵參加，是自2009年開始的例行演習。據Farhan說，這是中國第一次抗議這項演習，「中國政府表達了對該地區安全穩定的關切」。

責任編輯：林佩怡

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