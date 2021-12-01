Omicron變種擴散引發多國限制入境 證中國清零策略正確？

新冠病毒新變種Omicron擴散，多國先後實施邊境和旅行限制措施，而中國一切依舊，彭博報道指出，這一定程度上證明中國清零策略是對的。

報道指出，科學家正研究Omicron傳染性之際，英國、以色列、日本等國都採取「寧枉勿縱」的態度，實施防禦措施和旅行限制，以期把Omicron擋在外面。不過，這是北京沒有必要考慮的「計算題」。

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報道續稱，在新冠疫情伊始，中國已關閉邊境，其後嚴厲限制措施只見增強。當其他地區的重點已轉向與病毒共存，中國卻一直看重病例清零。而清零策略讓中國新冠感染和死亡人數遠低於其他國家，但對民生造成影響。

西方或失指責中國立場

美國外交關係協會全球健康高級研究員黃嚴忠認為，Omicron是新冠清零策略的「加強針」。如果西方國家逆轉重新開放進程、關閉邊境，將失去指責中國的立場。

此外，高盛策略師劉勁津表示，中國的經濟基本面及當前防疫措施，使其能更從容應對新變種。

另一中國防疫措施帶來的好處，是有研究顯示，中國的封鎖政策，避免了34.7萬宗非新冠死亡。

該項發表在權威科學雜誌《自然 - 人類行為》上的研究，內地和香港的研究人員發現，中國的嚴格抗疫措施令非新冠死亡人數下降4.6%。在嚴格「封鎖 」的最初50天內，避免了5.4萬人因其他原因死亡。在「封鎖」措施解除後的115天內，非新冠死亡下降了12.5%，避免了29.3萬人的死亡。

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責任編輯：林佩怡

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