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【Omicron變種】渣打指人民幣升值預期重現 明年首季或試6.3

經濟脈搏 18:52 2021/12/01

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渣打銀行周三（1日）報告指出，Omicron變種病毒的出現，加深全球新冠疫情再起的擔憂，同時促使人民幣升值預期重新出現。渣打預計，明年首季人民幣兌美元或試6.3，CFETS匯率指數更可能升至紀錄新高。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，疫情復燃可能會推遲中國重新開放邊境，鞏固其國際收支實力，並在明年上半年縮小中國與主要西方經濟體之間的增長差異。

她並指出，發達市場可能持續寬鬆的流動性條件，也許會促使資本流入中國，以尋求更高的利率和較為溫和的通脹。

人行或加強逆周期措施

她預計，人民幣將會走強，明年第一、二、三、四季末的人民幣兌美元預測，分別為6.3、6.35、6.4及6.5。她預期中國人民銀行與其他主要央行之間可能出現貨幣政策分歧，以及人民幣實際利率有可能在下半年出現下降。

人民幣大幅升值空間或有限。隨著人民幣升值壓力重現，人行或會加強逆周期措施。可能的選擇包括提高外匯存款準備金、減少金融機構結售匯綜合頭寸、擴大資本流出通道、重新啟用逆周期因子等。

今日市場表現方面，隔夜美聯儲主席鮑威爾意外轉鷹，美元指數回落。在岸人民幣兌美元曾升穿6.37，更曾高見6.3596，惟升勢無法維持，收報6.3705，剛上日微跌4點。今日人民幣中間價則報6.3693，較上日升101點子，創半年新高。

美聯儲「放鷹」後美元下跌 人幣在岸價離岸價曾升穿6.37

責任編輯：林佩怡

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