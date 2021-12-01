中組部部長陳希：培養接班人非越年輕越好 須突出政治標準

中共中央政治局委員、中組部部長陳希，發表有關學習貫徹中共十九屆六中全會精神的文章，題為《必須抓好後繼有人這個根本大計》。

當中提到，培養選拔優秀年輕幹部是從戰略上考慮，著眼的是培養造就中國特色社會主義事業的可靠接班人，不能唯年齡是舉，不是越年輕越好，必須突出政治標準，堅持好中選優，最主要的是看人選標準條件達不達標，不能降格以求。

《人民日報》今日（1日）刊登上述文章。陳希引述六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，指出「黨和人民事業發展需要一代代中國共產黨人接續奮鬥，必須抓好後繼有人這個根本大計。」

文章表示，抓好後繼有人這個根本大計，提出三方面的想法：

一、必須源源不斷培養選拔德才兼備、忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部，特別是優秀年輕幹部 二、必須源源不斷把各方面先進分子，特別是優秀青年吸收到黨內來 三、必須源源不斷培養造就愛國奉獻、勇於創新的優秀人才

文章強調，忠誠是為政之魂，是最重要的政治操守。選幹部、用幹部，千條萬條，第一條就要看是不是對黨忠誠。這一條不過關，其他都不過關，能耐再大也不能用。

責任編輯：林佩怡

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