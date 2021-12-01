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美國對華「冷接觸、熱競爭」 專家：中國要這樣採取主動

國情動向 19:49 2021/12/01

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內地專家指，美國堅持以競爭作為基調，對華政策已呈現「冷接觸、熱競爭」的特徵，中國需加強對兩國關係的塑造，創造接觸條件，同時確保自身利益。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指，隨着美國對華接觸政策終結，今後兩國交往將帶有「冷接觸」特徵，雙方對接觸的效果不會抱太高期待，更少幻想、更多冷靜；在廣度上、深度上，都不能與以往相提並論；更聚焦分歧和爭端，反映出兩國關係的「夥伴成分」下降，「對手成分」上升。

美國對華競爭將帶有熱度，從特朗普到拜登政府高度一致、極具煽動性的話語，已激起美國社會的好鬥，政治精英階層瀰漫着通過競爭和對抗完勝中國的慾望。競爭的劇烈程度料前所未有，涵蓋全政府、全社會、全方位，會導致兩國產業鏈、科技等領域的聯繫受到嚴重削弱，甚至脫鉤。

另外，競爭有升級為對抗與衝突的可能，就像特朗普時期，中美發生空前激烈的貿易戰、外交戰，而拜登也把對抗作為對華政策「三分法」的內容之一。

對於中國要如何應對這種局面，吳心伯提出，要加強對中美關係的塑造：

一是塑造接觸的條件。中方不反對交往，但美方要帶有誠意，要對中方表現出尊重。如果美方沒有誠意，缺乏對中方的尊重，接觸就沒有意義。

二是塑造競爭的規則。中美競爭會越來越激烈，要使競爭不失控，關鍵在於確立合理的規則。美方試圖主導競爭規則，這是中方所不能接受的，規則必須由雙方來定。

三是塑造互動的結果。接觸、競爭甚至對抗都是國家間互動的方式，都是為了追求對己有利的結果。不管美國對華戰略戰術作出什麼樣的調整，中方都要確保互動的結果符合自身的國家利益。

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責任編輯：陳建錫

貿易戰 科技戰 地緣政治 外交 拜登 特朗普 中美關係

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