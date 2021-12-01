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美軍司令呼籲在太平洋部署更多航母威懾中國

國情動向 20:13 2021/12/01

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美國第七艦隊司令托馬斯（Karl Thomas）呼籲，美國與盟友應在太平洋地區部署更多航空母艦，以讓中國及俄羅斯明白，當前不適宜挑起衝突。

美國與日本、澳洲、加拿大、德國為期10日的聯合軍演在周二（30日）結束，托馬斯當日在航母卡爾文森號上發表講話，他指，美國與盟友的部隊加起來代表著一股巨大的力量，但雙方應更進一步，「想想我們可能要如何戰鬥，這是一片很大的水域，4艘航母的數量是不錯的，但6艘、7艘或8艘會更好」。

他提到中俄威脅時指，美國與盟友應利用聯合演習來「威懾其中一些實力大增的國家的侵略行為」，要讓這些國家知道，現在也許不是引發衝突的時候。

《華爾街日報》指，在太平洋地區，美國的航團群曾經是幾乎不可被挑戰的存在，但據五角大樓稱，它們目前面臨來自中國的與日俱增的威脅，後者首艘國產航母於2019年投入使用，第2艘將在2024年開始服役。另有，有衛星照片顯示，中國在沙漠中建造了美國航母的實物模型，極可能是被當作演練標靶。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 軍事衝突 軍事演習 美軍 航空母艦 太平洋 德國 中國 加拿大

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