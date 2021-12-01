華為受限 蘋果時隔6年重返中國手機市場銷量冠軍

據澎湃新聞，多家調查機構的統計數據顯示：今年10月份，蘋果iPhone無論按年還是按月均出現大幅上漲，在疲軟的中國手機市場一枝獨秀，時隔多年後重返銷量第一的寶座，上一次還是2015年12月。

根據第三方調查機構CINNO Research的報告：10月份，蘋果iPhone銷量為650萬台，OPPO為430萬台，vivo為400萬台，榮耀為360萬台，小米為280萬台。

而另一家市調機構Counterpoint Research發布的最新報告顯示，10月，蘋果公司iPhone手機在中國市場的銷量按月增長46%，拿下22%市場份額。

與iPhone熱銷相比，其餘品牌則相對平穩，小米按年下降幅度最大，達到25.8%。 CINNO分析師認為，預計在華為持續受限、其他品牌無與之抗衡的機型推出情況下，憑藉長久下來的品牌號召力，iPhone 13系列將帶動蘋果拿下更多高端市場份額。

澎湃引述Counterpoint Research高級分析師瓦倫·米甚拉（Varun Mishra）指：「整體而言，中國智能手機市場今年的增速略有放緩，但蘋果的增長是一個積極信號。這表明中國智能手機用戶正迅速成熟，希望購買更多高端設備。對於品牌而言，這可能是一個很好的機會。」

據澎湃新聞，之前，中國高端智能手機市場上，華為與iPhone分庭抗禮，華為手機一度佔據了半壁江山，遠超iPhone。但華為手機受限後，目前還無一家本土企業能夠與蘋果分庭抗禮。今年5月份，華為消費者業務CEO余承東曾用「華為跌倒，蘋果吃飽」來調侃華為缺席後中國手機的市場格局。

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責任編輯：袁瑋婧