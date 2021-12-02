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華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論

國情動向 09:54 2021/12/02

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日本前首相安倍晉三稱，台灣有事等同日本有事，也可以說是等同日美同盟有事。在北京，外交部發言人汪文斌駁斥此言論後，外交部部長助理華春瑩夜晚緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就這一言論提出嚴正交涉。

外交部：安倍言論粗暴干涉中國內政

外交部官網公布，12月1日晚，華春瑩表示，安倍晉三就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為「台獨」勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對。

華春瑩表示，日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。中方強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，不得以任何形式損害中國主權，不得向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

外交部公布，垂秀夫表示重視中方交涉，允即報告本國政府。

稍早前，安倍晉三視訊出席台灣一個智庫研討會時表示，釣魚島（日本稱尖閣諸島）中的一些島嶼距離台灣只有100公里，武裝進攻台灣，對日本也非常危險。他說，「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事。在北京的人，尤其是習主席，絕對不應對此有誤解。」

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責任編輯：尹航

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