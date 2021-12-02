【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率

據廣州《南方日報》，無論是各家商業銀行官方提供的信息，抑或來自網點調查和按揭中介的信息都顯示，廣州大多數銀行房貸額度真的變寬松了，儘管整體調整趨勢未現，有國有大行已經先行下調了首套房貸利率。

近期，金融主管部門接連釋放「保障剛需合理個貸需求」信號。人民銀行第三季度金融統計數據發布會稱，房貸供需關系將回歸正常。銀保監會要求，要督促銀行落實房地產開發貸款、個人住房貸款監管要求，保障好剛需群體信貸需求。

《南方日報》引述廣州農商銀行龍口西支行個貸經理表示，該網點在過去半個月房貸額度明顯增多，僅半個月時間就完成了此前半年多來的排隊貸款。一名按揭中介相關負責人指，目前大多數銀行已基本上消化前期積壓的房貸，部分銀行陸續有新增房貸。這與往年銀行四季度房貸額度最為緊張有所不同，也說明監管「喊話」效果明顯。

隨著房貸額度的放松，大多數銀行的放款也開始提速。如工行廣州分行方面表示，隨著房貸額度有所放松，市場成交量下跌，平均等待時間將逐漸縮短。

從各銀行反饋放款時間看，普遍從此前的「無法預知」「等待半年以上」，調整為「3個月以內」。有大行已經先行下調了首套房貸利率。報道指，從一名按揭中介了解到，建設銀行首套房貸利率下調20個BP至5.65%，為國有大行中最低。

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參考價的「參考」意義仍然明顯

上個月網傳廣州二手房貸鬆動消息，稱廣州二手房貸可以不用參考指導價，並指出上述消息已獲幾家大銀行確認。《南方日報》指參考價的「參考」意義仍然明顯。工商銀行廣州分行、農業銀行廣州分行、中國銀行廣州分行、招商銀行廣州分行、浦發銀行廣州分行、光大銀行廣州分行、平安銀行廣州分行等11家銀行表示，目前仍在執行按照二手房指導價評估貸款金額。

不過，有部分銀行並未嚴格執行按照參考價評估貸款金額。報道引述光大銀行廣州分行一名負責個貸業務的工作人員表示，目前該行二手住房按揭抵押物價值的核定可以按照評估公司提供的專業評估價放貸，「但最終還是要看房管局給不給網簽」。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在接受媒體采訪時表示，二手房參考價主要功能是給市場提供公允的、合理的價格信號。「深圳推出二手房參考價時，一開始銀行不知道怎麽做。金融監管部門就開會促使銀行方面達成共識，隨後國有銀行公開宣稱會按照指導價來做貸款評估，其他銀行紛紛跟進。」廣州發布二手房交易參考價時，也並未有監管部門作出明確要求。商業銀行是市場化機構，采取怎樣的貸款認定模式，沒有一定要按照二手房參考價，商業銀行只要符合國家差別化的住房信貸政策，沒有違背國家的金融財經紀律，就不存在說一定要按照二手房參考價來評估貸款。

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責任編輯：袁瑋婧

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