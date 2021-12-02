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美歐高層將舉行「中國議題對話」 台灣列議程

國情動向 10:50 2021/12/02

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美國和歐盟的高官將於周四（2日）舉行「中國議題對話」，聚焦經濟、技術、人權問題等，台灣議題也列入討論。這次對話被視為美歐尋求聯合制約中國。據美國官員表示，美歐料在會議後發表更有力的聯合聲明，闡述對華態度，反映雙方就應對中國的立場日益趨同。

中國外交部曾表示，反對任何國家把自己的利益和要求強加於別國，反對搞針對第三方的「小圈子」和集團政治，反對以意識形態劃線來割裂世界。

美國國務院周三（1日）宣布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino），將在華盛頓共同主持第二次美歐中國議題對話。美歐今年3月重啟這項對話，5月在布魯塞爾召開首屆會談。

聯合制約中國 另將談印太問題

美國國務院高級官員在背景簡報會中表示，此次對話將聚焦雙邊重點合作領域，包括經濟、科技、人權、多邊主義、虛假訊息與安全等。雙方還討論將涉及與中國合作的潛在領域，包括能源安全和氣候。

至於台灣問題，美國官員表示，美歐過去數月都在關注立陶宛與台灣深化合作，尤其是透過互設代表處；台灣會是對話討論主題之一。此外，美歐亦日益關注中國行徑，包括在南海、東海、台海的活動。美國與歐盟及許多歐洲夥伴已針對這些挑戰討論。

美議員訪台 京提嚴正交涉 趙立堅：台灣牌是臭牌死牌

美國據報增加在台駐軍 協訓反登陸作戰

一名官員表示，這次對話背後的一個重要理念是，比起美國單獨施壓，美國和歐盟聯合起來的分量將讓中國更難無視。

對話結束後，美歐將發布一份聯合聲明，內容將涵蓋多項議題，會比5月的聲明更廣泛、更詳細。美國官員稱，這反映歐盟在應對中國構成的挑戰上，立場趨同。

另外，舍曼與薩尼諾周五（3日）亦將共同主持印度-太平洋問題高級別磋商，將討論戰略合作等。當日下午，兩人將參加「布魯金斯研究所」的活動，談論美歐在中國、印太上兩項對話等。

抗衡中國？拜登宣布與合作夥伴 探討制定印太經濟框架

責任編輯：林佩怡

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